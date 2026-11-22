Пасажирські автобуси. Фото: УНІАН

Українці можуть вирушити на кілька днів до європейських міст, не плануючи при цьому тривалу відпустку. Туроператори пропонують різні автобусні поїздки до європейських популярних напрямів популярних напрямків з України тривалістю. Наприкінці листопада відкривається доволі багато різдвяних ярмарок, тож мандрівники зможуть відчути справжнє зимове диво.

Новини.LIVE зібрали добірку автобусних турів, які підійдуть для подорожі на вихідні.

Реклама

Куди можна поїхати

Одна з турагенцій надає можливість розглянути кілька маршрутів, які поєднують відвідування популярних європейських міст.

Відень і Прага — чотириденна подорож до двох столиць. Вартість туру стартує від 120 євро, що в гривневому еквіваленті приблизно 5 942 гривні. Це варіант для тих, хто хоче побачити історичну архітектуру, центральні площі та найвідоміші пам'ятки Австрії й Чехії. Туроператор наголошує, що у вартість входить одна ніч в готелі із системою шведського столу.

Вільні дати на поїздку Відень-Прага. Фото: скриншот

Будапешт на два дні. Тур тривалістю чотири дні з однією ночівлею в готелі. Ціна за одну людину становить 110 євро, що приблизно 5 447 гривень. У Будапешті передбачена оглядова екскурсія, а серед додаткових варіантів дозвілля — прогулянка корабликом Дунаєм і відвідування термальних купалень Сечені.

Читайте також:

Вид на Будапешт. Фото: TAStour

Прага та Дрезден — чотири дні подорожі Чехією та Німеччиною. Вартість стартує від 175 євро за людину, що приблизно 8 665 гривень. Для тих, хто хоче більше часу на відпочинок, є окрема програма "Прага 3 ночі та Дрезден" без нічних переїздів — від 195 євро, що майже 10 000 гривень.

Куди можна поїхати на три дні

Для коротшої подорожі туроператор пропонує маршрути тривалістю три дні.

Один із них — Краків та парк розваг Energylandia. Це варіант для тих, хто хоче поєднати прогулянку польським містом із відвідуванням великого тематичного парку. Є можливість відвідати Закопане, колишній концтабір Освенцім. Вартість путівки стартує від 160 євро, що приблизно 7 923 гривні.

Ціни та найближчі дати для цих двох програм потрібно уточнювати в картках турів на сайті компанії.

Звідки вирушають автобуси та що входить у вартість

Основним містом виїзду для більшості коротких турів є Львів. Залежно від маршруту до групи можна приєднатися у Стрию, Мукачеві, Ужгороді або Чопі.

Зазвичай у вартість вже входить:

автобусний проїзд;

супровід керівника групи;

медичне страхування;

проживання в готелі зі сніданком.

Проте все залежить від напряму та цінової політики.

Окремо можуть оплачуватися факультативні екскурсії, вхідні квитки, міський транспорт і туристичний збір. Тому перед бронюванням варто перевірити не лише ціну туру, а й перелік додаткових витрат.

Також потрібно враховувати, що частина маршрутів передбачає нічні переїзди. Якщо важливий комфорт, краще обирати програми без них, хоча такі подорожі можуть коштувати дорожче.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що для поїздки в Нідерланди необхідно буде сплатити підвищенний туристичний збір. Через це подорож до Амстердаму може обійтись дещо дорожче, ніж мандрівники могли очікувати. Суму підвищать аж на 16%.

Також Новини.LIVE повідомляли про популярні напрямки відпочинку в грудні. Туристи можуть розглянути країну вічного літа, де температура не опускається нижче 20 градусів тепла. Пʼятиденна поїздка може обійтись щонайменше в 20 000 гривень.