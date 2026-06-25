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Главная Экономика На Карибах продают остров мечты: что получит покупатель за 700000 долларов

На Карибах продают остров мечты: что получит покупатель за 700000 долларов

Ua ru
Дата публикации 25 июня 2026 18:05
На Карибах можно купить остров по цене квартиры в Лондоне: сколько стоит и где находится
Сколько стоит приобрести собственный остров на Карибах. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Белизе выставлен на продажу частный остров Treasure Caye за 700 тысяч долларов. Эта сумма меньше стоимости многих частных домов в Европе и США и примерно соответствует цене квартиры в центре Лондона.

О том, где можно приобрести частный остров всего за 700 тыс. долларов и что получит покупатель за эту сумму, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Что известно об острове, который продают за 700 тыс. долларов

Остров находится примерно в 15 километрах к востоку от города Дангрига — административного центра округа Станн-Крик. Его площадь составляет около 4,9 акра.

Будущим владельцам предлагается не только возможность наслаждаться уединенным отдыхом среди тропических пейзажей, но и реализовать собственные проекты. Отмечается, что территория острова подходит для строительства:

  • частной виллы;
  • комплекса домиков на воде;
  • небольшого туристического комплекса.

В то же время близость к материковой части страны обеспечивает доступ к необходимым услугам и инфраструктуре. Добраться до Дангриги на моторной лодке можно менее чем за 20 минут. В городе проживает около 10 тысяч человек, работают торговые заведения, рестораны и аэропорт.

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Остров может стать особенно привлекательным для ценителей активного отдыха на море. Поблизости есть прекрасные места для сноркелинга и спортивной рыбалки, а достаточная глубина прибрежных вод позволяет комфортно пришвартовывать катера и яхты.

Практически из любой точки острова легко добраться до песчаных пляжей, протянувшихся вдоль всего побережья. Кроме того, окружающие воды богаты разнообразной рыбой и другими морепродуктами.

Также сообщается, что Treasure Caye функционирует благодаря автономной системе: электроэнергия вырабатывается солнечными панелями, а водоснабжение осуществляется за счет сбора дождевой воды. Такой подход соответствует экологической стратегии Белиза, направленной на развитие экотуризма.

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Также Новини.LIVE рассказывали, что в Австралии продают городок Куладди — самый маленький населённый пункт страны с собственным почтовым индексом. Его цена составляет около 400 тысяч австралийских долларов.

недвижимость продажа остров
Андрей Жинкин - Редактор экономических новостей
Автор:
Андрей Жинкин
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