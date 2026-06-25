На Карибах можна придбати острів за ціною квартири в Лондоні: скільки коштує та де знаходиться

Скільки коштує придбати власний острів на Карибах. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У Белізі виставили на продаж приватний острів Treasure Caye за 700 тисяч доларів. Ця сума менша за вартість багатьох приватних будинків у Європі та США і приблизно відповідає ціні квартири в центрі Лондона.

Про те, де можна придбати приватний острів всього за 700 тис. доларів та що отримає покупець за цю суму, розповідає редакція сайту Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Що відомо про острів, який продають за 700 тис. доларів

Острів знаходиться приблизно за 15 кілометрів на схід від міста Дангріга — адміністративного центру округу Станн-Крік. Його площа сягає близько 4,9 акра.

Майбутнім власникам пропонується не лише можливість насолоджуватися усамітненим відпочинком серед тропічних ландшафтів, а й реалізувати власні проєкти. Зазначається, що територія острову підходить для спорудження:

приватної вілли;

комплексу будиночків на воді;

невеликого туристичного комплексу.

Водночас близькість до материкової частини країни забезпечує доступ до необхідних сервісів та інфраструктури. Дістатися до Дангріги на моторному човні можна менш ніж за 20 хвилин. У місті мешкає близько 10 тисяч осіб, працюють торгівельні заклади, ресторани та аеропорт.

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Острів може стати особливо привабливим для поціновувачів активного відпочинку на морі. Поблизу є чудові локації для снорклінгу та спортивної риболовлі, а достатня глибина прибережних вод дозволяє комфортно пришвартовувати катери та яхти.

Практично з будь-якого місця на острові легко потрапити на піщані пляжі, які простягаються вздовж усього узбережжя. Крім того, навколишні води багаті на різноманітну рибу та інші морепродукти.

Також повідомляється, що Treasure Caye функціонує завдяки автономній системі: електроенергія виробляється сонячними панелями, а водопостачання здійснюється за рахунок збору дощової води. Такий підхід відповідає екологічній стратегії Белізу, спрямованій на розвиток екотуризму.

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