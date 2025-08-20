В Украине могут переписать цены на топливо — к чему готовиться осенью 2025

Автомобили на АЗС. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Украинцы начали активнее покупать электромобили, то есть транспортные средства на аккумуляторных источниках питания (BEV). Но доля машин с двигателями внутреннего сгорания до сих пор остается большой. Поэтому наших граждан волнует вопрос цен на бензин и дизель. Эксперты прогнозируют подорожание уже осенью 2025 года.

Что будет с ценами на бензин в Украине

Потенциальное подорожание топлива связывают не только с мировыми котировками на нефть. Главным фактором видят введение климатической политики Европейского Союза, а именно второго этапа системы ETS-2. Это так называемое углеродное регулирование, которое охватит транспортный сектор и обяжет импортеров топлива покупать специальные квоты на выбросы CO₂.

Финансовые расходы лягут на поставщиков топлива, а не конечных пользователей (водителей). Однако очевидно, что АЗС будут пытаться переложить эту ответственность на клиентов, заложив новую статью расходов в стоимость ресурсов. Уже с 1 октября 2025 года цены на заправках могут вырасти до:

72-75 грн — на бензин;

70-73 грн — на дизель.

Плюс не стоит забывать о мировых котировках на нефть. Аналитики прогнозируют рост цены до 90-95 долларов за баррель (марка Brent), что также создаст давление на конечных потребителей. При стандартном пробеге автомобиля речь идет о дополнительных расходах на сумму 500-700 грн ежемесячно в среднем.

К чему готовиться водителям в Украине

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн пообщалась с президентом Ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины", бизнесменом нефтегазовой сферы Леонидом Косянчуком, дабы узнать прогноз по ситуации на рынке топлива в ближайшие несколько месяцев. Эксперт не видит причин для удешевления ресурса осенью.

"Во-первых, из-за введения авансовых платежей. Второй фактор — экспортеры думают о своей прибыли, и поэтому ввели так называемые премии относительно котировок европейского рынка. Например, в Румынии премии достигают до 35 долларов на тонне топлива", — отметил Косянчук.

Еще один важный фактор — сезонный. В конце августа и осенью будет продолжаться жатва, поэтому потребление топлива больше, чем в феврале или даже марте. Повышенный спрос не позволит поставщикам снизить цены, кроме случаев каких-то акций.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, атаки украинских дронов парализовали работу нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов России, в частности Саратовского и Афипского. Это уже привело к дефициту топлива и рекордному росту цен на бензин в РФ.

Также мы писали, что исследователи из Техасского университета A&M сделали важное открытие, способное совершить революцию в сфере топлива. Они обнаружили, как эффективнее превращать углекислый газ в полезное топливо и химикаты.