В Україні можуть переписати ціни на пальне — до чого готуватися восени 2025

Українці почали активніше купувати електромобілі, тобто транспортні засоби на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Але частка машин із двигунами внутрішнього згоряння досі залишається великою. Тому наших громадян хвилює питання цін на бензин і дизель. Експерти прогнозують дорожчання вже восени 2025 року.

Що буде з цінами на бензин в Україні

Потенційне подорожчання пального пов’язують не лише зі світовими котируваннями на нафту. Головним фактором вбачають запровадження кліматичної політики Європейського Союзу, а саме другого етапу системи ETS-2. Це так зване вуглецеве регулювання, що охопить транспортний сектор і зобов’яже імпортерів пального купувати спеціальні квоти на викиди CO₂.

Фінансові витрати ляжуть на постачальників пального, а не кінцевих користувачів (водіїв). Проте очевидно, що АЗС намагатимуться перекласти цю відповідальність на клієнтів, заклавши нову статтю видатків у вартість ресурсів. Вже з 1 жовтня 2025 року ціни на заправках можуть зрости до:

72-75 грн — на бензин;

70-73 грн — на дизель.

Плюс не варто забувати про світові котирування на нафту. Аналітики прогнозують зростання ціни до 90-95 доларів за барель (марка Brent), що також створить тиск на кінцевих споживачів. За стандартного пробігу автомобіля йдеться про додаткові витрати на суму 500-700 грн щомісяця в середньому.

До чого готуватися водіям в Україні

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн поспілкувалася із президентом Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України", бізнесменом нафтогазової сфери Леонідом Косянчуком, аби дізнатися прогноз щодо ситуації на ринку пального в найближчі кілька місяців. Експерт не вбачає причин для здешевлення ресурсу восени.

"По-перше, через запровадження авансових платежів. Другий чинник — експортери думають про свій прибуток, і тому запровадили так звані премії щодо котирувань європейського ринку. Наприклад, в Румунії премії сягають до 35 доларів на тоні пального", — зауважив Косянчук.

Ще один важливий фактор — сезонний. Наприкінці серпня та восени продовжуватимуться жнива, тому споживання пального більше, ніж у лютому чи навіть березні. Підвищений попит не дозволить постачальникам знизити ціни, окрім випадків якихось акцій.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, атаки українських дронів паралізували роботу кількох великих нафтопереробних заводів Росії, зокрема Саратовського та Афіпського. Це вже призвело до дефіциту пального й рекордного зростання цін на бензин у РФ.

Також ми писали, що дослідники з Техаського університету A&M зробили важливе відкриття, здатне вчинити революцію у сфері пального. Вони виявили, як ефективніше перетворювати вуглекислий газ на корисне пальне та хімікати.