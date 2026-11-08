Дети на трибуне. Фото: УНИАН

Если отец ребенка переехал в другую страну, это не освобождает его от обязанности выплачивать алименты. Однако взыскать средства может быть сложнее, ведь украинский государственный исполнитель не имеет полномочий автоматически списывать деньги со счетов или удерживать часть зарплаты должника за рубежом. В такой ситуации мать может воспользоваться международными механизмами правовой помощи.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Как взыскать алименты за рубежом, если решение суда уже вынесено

Если украинский суд уже определил размер алиментов, но отец находится и работает в другом государстве, необходимо добиться признания и исполнения этого решения по месту его пребывания.

Для этого сначала необходимо выяснить, является ли страна, в которой проживает должник, участницей Гаагской конвенции 2007 года о международном взыскании алиментов на детей и других видов семейного содержания. Также необходимо проверить, действует ли между Украиной и этим государством другой международный договор о правовой помощи.

Если Конвенция применяется, мать может обратиться в Министерство юстиции Украины. Оно выполняет функции центрального органа и передает документы в компетентные учреждения другого государства. После этого иностранные органы рассматривают вопрос о признании украинского судебного решения и его дальнейшем исполнении в соответствии с местным законодательством.

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Какие документы необходимы для взыскания алиментов

Для начала процедуры матери обычно необходимо подготовить:

заявление по соответствующей форме;

копию решения украинского суда;

документ, подтверждающий, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению;

расчет задолженности, если отец длительное время не выплачивает алименты;

информацию о плательщике и его месте жительства, если эти данные известны;

переводы документов в соответствии с требованиями страны, где планируется исполнение решения.

Важно тщательно подготовить документы и учесть требования государства, в котором находится должник. После получения материалов иностранный орган проводит необходимые процедуры в соответствии со своим законодательством.

Нужно ли матери выезжать за границу

Если процедура международного взыскания применима к конкретной стране, мать может инициировать ее через украинские органы юстиции. После признания решения алименты можно будет взыскивать в соответствии с правилами страны, где находится отец. В частности, это может происходить путём удержания средств из его доходов по месту работы.

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