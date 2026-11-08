Діти на трибуні. Фото: УНІАН

Якщо батько дитини переїхав до іншої країни, це не звільняє його від обов'язку сплачувати аліменти. Однак стягнути кошти може бути складніше, адже український державний виконавець не має повноважень автоматично списувати гроші з рахунків або утримувати частину зарплати боржника за кордоном. У такій ситуації мати може скористатися міжнародними механізмами правової допомоги.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Як стягнути аліменти за кордоном, якщо рішення суду вже є

Якщо український суд уже визначив розмір аліментів, але батько перебуває та працює в іншій державі, потрібно домогтися визнання й виконання цього рішення за місцем його перебування.

Для цього спочатку необхідно з'ясувати, чи є країна, де живе боржник, учасницею Гаазької конвенції 2007 року про міжнародне стягнення аліментів на дітей та інших видів сімейного утримання. Також потрібно перевірити, чи діє між Україною та цією державою інший міжнародний договір про правову допомогу.

Якщо Конвенція застосовується, мати може звернутися до Міністерства юстиції України. Воно виконує функції центрального органу та передає документи компетентним установам іншої держави. Після цього іноземні органи розглядають питання про визнання українського судового рішення та його подальше виконання відповідно до місцевого законодавства.

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Які документи потрібні для стягнення аліментів

Для початку процедури матері зазвичай потрібно підготувати:

заяву за відповідною формою;

копію рішення українського суду;

документ, який підтверджує, що рішення набрало законної сили та підлягає виконанню;

розрахунок заборгованості, якщо батько тривалий час не сплачує аліменти;

інформацію про платника та його місце проживання, якщо ці дані відомі;

переклади документів відповідно до вимог країни, де планується виконання рішення.

Важливо ретельно підготувати документи та врахувати вимоги держави, у якій перебуває боржник. Після отримання матеріалів іноземний орган проводить необхідні процедури за своїм законодавством.

Чи потрібно матері їхати за кордон

Якщо процедура міжнародного стягнення застосовується до конкретної країни, мати може розпочати її через українські органи юстиції. Після визнання рішення аліменти можна буде стягувати відповідно до правил країни, де перебуває батько. Зокрема, це може відбуватися шляхом утримання коштів із його доходів за місцем роботи.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, за що можуть оштрафувати батьків у листопаді. Однією з таких підстав може бути неналежний догляд за дитиною. Проте якщо діти займаються булінгом, батькам також доведеться заплатити штраф.

Також Новини.LIVE повідомляли, з яких виплат військових утримають аліменти на дитину. Це може бути навіть кошти, які отриманні через поранення. Однак при списанні слід пам'ятати, що кожного місяця сума може бути різною.