Не только субсидии и льготы — о каких выплатах на оплату коммуналки не знают украинцы

Человек держит счета за коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Многие украинцы не подозревают, что кроме стандартных субсидий и льгот, существует еще один вид финансовой поддержки для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о дополнительной денежной помощи, которой могут воспользоваться определенные социально уязвимые жители.

О том, кто может получить адресную помощь на оплату коммунальных услуг в 2025 году, сообщили в департаменте социальной политики Днепровского городского совета.

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Этот вид поддержки адресован жителям Днепра, которые относятся к таким категориям:

дети с инвалидностью;

люди с инвалидностью II группы с детства;

люди с инвалидностью I группы (с нарушениями зрения, психического здоровья, опорно-двигательного аппарата и инвалидностью с детства).

Размер ежемесячной выплаты зависит от времени года. В период с 1 апреля по 31 октября — 500 гривен ежемесячно, а в холодный период, с 1 ноября по 31 марта, размер выплаты — 700 гривен на каждого члена семьи с инвалидностью.

Как оформить помощь на оплату коммунальных услуг

Чтобы воспользоваться этой программой, нужно обратиться в департамент соцзащиты Днепра с таким пакетом документов:

заявление установленного образца;

платежные реквизиты на оплату жилищно-коммунальных услуг;

копия паспорта или ID-карты лица с инвалидностью или свидетельства о рождении ребенка с инвалидностью (также необходимо приложить копию выписки или справки о месте регистрации);

оригинал справки о составе семьи или зарегистрированных в жилье лиц (в случае, если данные о жилом помещении отсутствуют в электронной базе);

справка медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или выписка из решения экспертной группы по оценке жизнедеятельности.

Эти документы нужно ежегодно обновлять. Это делается в январе текущего года. Целевая поддержка предоставляется в безналичной форме и поступает непосредственно от департамента социальной политики Днепровского городского совета на счета городских коммунальных предприятий, которые обеспечивают соответствующие услуги.

Ранее мы писали, что украинцам советуют хранить квитанции за оплату коммуналки минимум в течение пяти лет. Это касается чеков и платежных документов за электроэнергию, воду, газ и другие услуги.

Также мы рассказывали, что после завершения отопительного периода происходит обновление списка граждан, имеющих право на субсидии. Тем, кто получает компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг, стоит узнать, нужно ли повторно подавать заявление в Пенсионный фонд.