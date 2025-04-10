Не лише субсидії та пільги — про які виплати на оплату комуналки не знають українці

Людина тримає рахунки за комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Багато українців не підозрюють, що окрім стандартних субсидій та пільг існує ще один вид фінансової підтримки для сплати житлово-комунальних послуг. Йдеться про додаткову грошову допомогу, якою можуть скористатися певні соціально вразливі мешканці.

Про те, хто може отримати адресну допомогу на оплату комунальних послуг у 2025 році, повідомили в департаменті соціальної політики Дніпровської міської ради.

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Цей вид підтримки адресовано мешканцям Дніпра, які належать до таких категорій:

діти з інвалідністю;

люди з інвалідністю II групи з дитинства;

люди з інвалідністю І групи (з порушеннями зору, психічного здоров’я, опорно-рухового апарату та інвалідністю з дитинства).

Розмір щомісячної виплати залежить від пори року. У період з 1 квітня до 31 жовтня — 500 гривень щомісяця, а у холодний період, з 1 листопада по 31 березня, розмір виплати — 700 гривень на кожного члена родини з інвалідністю.

Як оформити допомогу на оплату комунальних послуг

Щоб скористатися цією програмою, потрібно звернутися до департаменту соцзахисту Дніпра з таким пакетом документів:

заява встановленого зразка;

платіжні реквізити на оплату житлово-комунальних послуг;

копія паспорта або ID-картки особи з інвалідністю чи свідоцтва про народження дитини з інвалідністю (також необхідно додати копію витягу або довідки про місце реєстрації);

оригінал довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житлі осіб (у випадку, якщо дані про житлове приміщення відсутні в електронній базі);

довідка медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або витяг з рішення експертної групи щодо оцінки життєдіяльності.

Ці документи потрібно щороку оновлювати. Це робиться в січні поточного року. Цільова підтримка надається у безготівковій формі та надходить безпосередньо від департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради на рахунки міських комунальних підприємств, які забезпечують відповідні послуги.

Раніше ми писали, що українцям радять зберігати квитанції за сплату комуналки щонайменше протягом п’яти років. Це стосується чеків та платіжних документів за електроенергію, воду, газ та інші послуги.

Також ми розповідали, що після завершення опалювального періоду відбувається оновлення списку громадян, які мають право на субсидії. Тим, хто отримує компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг, варто дізнатися, чи потрібно повторно подавати заяву до Пенсійного фонду.