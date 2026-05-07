Мошенники могут получить доступ к смартфонам: как прикрываются monobank

Мобильное приложение monobank.

Популярный в Украине monobank регулярно приглашает граждан присоединиться к команде сотрудников, предлагая конкурентные зарплаты и хорошие условия трудоустройства. Поскольку есть заинтересованность, мошенники не могут упустить шанс. Они начали использовать новый способ поиска потенциальных жертв.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт monobank.

Новая схема мошенничества с monobank

Сооснователь цифрового банка Олег Гороховский предупредил украинцев в собственном Telegram-канале о новой схеме злоумышленников. По его словам, мошенники начали искать доверчивых людей через "Хочешь работать в mono? Установи приложение и пройди квест для приема на работу".

То есть украинцы в поиске работы "ведутся" на объявления, скачивают мобильное приложение, регистрируются и автоматически открывают злоумышленникам доступ к своему смартфону.

"Там классическое приложение для перехвата управления телефоном. Но через перехват управления украсть деньги именно с mono не получится. Мы максимально от этого защитились", — уточнил Олег Гороховский.

С другой стороны, аферистам не обязательно воровать личные финансы потерпевших именно со счета в monobank. Они могут влезть в любой другой банкинг на смартфоне или получить доступ к учетным записям в интернете. Поэтому необходимо быть осторожными и не доверять подозрительным объявлениям.

Актуальные вакансии в monobank

Искать настоящие вакансии стоит на официальном сайте monobank. По состоянию на четверг, 7 мая, финансовое учреждение объявило набор сотрудников на три направления:

специалист службы заботы — средняя зарплата 32 400 грн;

специалист Soft Collection — средняя зарплата 28 400 грн;

консьерж для VIP-клиентов — средняя зарплата 44 400 грн.

Суммы указаны до вычета обязательных налогов и сборов. Работодатели должны удерживать из официальных доходов сотрудников 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

