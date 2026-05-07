Шахраї можуть отримати доступ до смартфонів: як прикриваються monobank

Шахраї вигадали нову аферу з використанням monobank: що треба знати
Популярний в Україні monobank регулярно запрошує громадян приєднатися до команди співробітників, пропонуючи конкурентні зарплати і хороші умови працевлаштування. Оскільки є зацікавленість, шахраї не можуть втратити шанс. Вони почали використовувати новий спосіб пошуку потенційних жертв.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт monobank.
Нова схема шахрайства з monobank
Співзасновник цифрового банку Олег Гороховський попередив українців у власному Telegram-каналі про нову схему зловмисників. За його словами, шахраї почали шукати довірливих людей через "Хочеш працювати в mono? Встанови застосунок і пройди квест для прийому на роботу".
Тобто українці в пошуку роботи "ведуться" на оголошення, скачують мобільний застосунок, реєструються та автоматично відкривають зловмисникам доступ до свого смартфона.
"Там класичний застосунок для перехоплення керування телефоном. Але через перехоплення керування вкрасти гроші саме з mono не вийде. Ми максимально від цього захистилися", — уточнив Олег Гороховський.
З іншого боку, аферистам не обов’язково красти особисті фінанси потерпілих саме з рахунку в monobank. Вони можуть влізти в будь-який інший банкінг на смартфоні чи отримати доступ до облікових записів в інтернеті. Тому необхідно бути обережними і не довіряти підозрілим оголошенням.
Актуальні вакансії в monobank
Шукати справжні вакансії варто на офіційному сайті monobank. Станом на четвер, 7 травня, фінансова установа оголосила набір працівників на три напрями роботи:
- фахівець служби турботи — середня зарплата 32 400 грн;
- фахівець Soft Collection — середня зарплата 28 400 грн;
- консьєрж для VIP-клієнтів — середня зарплата 44 400 грн.
Суми вказані до вирахування обов’язкових податків і зборів. Роботодавці повинні утримувати з офіційних доходів працівників 18% ПДФО та 5% військового збору.
