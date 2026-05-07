Шахраї можуть отримати доступ до смартфонів: як прикриваються monobank

Мобільний застосунок monobank. Фото: Новини.LIVE

Популярний в Україні monobank регулярно запрошує громадян приєднатися до команди співробітників, пропонуючи конкурентні зарплати і хороші умови працевлаштування. Оскільки є зацікавленість, шахраї не можуть втратити шанс. Вони почали використовувати новий спосіб пошуку потенційних жертв.

Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт monobank.

Нова схема шахрайства з monobank

Співзасновник цифрового банку Олег Гороховський попередив українців у власному Telegram-каналі про нову схему зловмисників. За його словами, шахраї почали шукати довірливих людей через "Хочеш працювати в mono? Встанови застосунок і пройди квест для прийому на роботу".

Тобто українці в пошуку роботи "ведуться" на оголошення, скачують мобільний застосунок, реєструються та автоматично відкривають зловмисникам доступ до свого смартфона.

Повідомлення Олега Гороховського в Telegram. Фото: скриншот

"Там класичний застосунок для перехоплення керування телефоном. Але через перехоплення керування вкрасти гроші саме з mono не вийде. Ми максимально від цього захистилися", — уточнив Олег Гороховський.

З іншого боку, аферистам не обов’язково красти особисті фінанси потерпілих саме з рахунку в monobank. Вони можуть влізти в будь-який інший банкінг на смартфоні чи отримати доступ до облікових записів в інтернеті. Тому необхідно бути обережними і не довіряти підозрілим оголошенням.

Актуальні вакансії в monobank

Шукати справжні вакансії варто на офіційному сайті monobank. Станом на четвер, 7 травня, фінансова установа оголосила набір працівників на три напрями роботи:

фахівець служби турботи — середня зарплата 32 400 грн;

фахівець Soft Collection — середня зарплата 28 400 грн;

консьєрж для VIP-клієнтів — середня зарплата 44 400 грн.

Суми вказані до вирахування обов’язкових податків і зборів. Роботодавці повинні утримувати з офіційних доходів працівників 18% ПДФО та 5% військового збору.

