Женщина с телефоном. Фото: Новини.LIVE

Мошенники добрались и до украинских водителей. Злоумышленники запустили новую схему: в Telegram они выдают себя за официальные сервисы и рассылают поддельные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях правил дорожного движения. Главная цель мошенников остается довольно классической — заставить жертву перейти по фишинговой ссылке, а там уже похитить личные данные.

Об этом сообщает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передают Новини.LIVE.

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Какие признаки выдают мошенников

Чтобы завоевать доверие, злоумышленники стараются максимально копировать стиль и оформление настоящих государственных уведомлений. К тому же они указывают вполне реалистичные суммы штрафов. Однако номера протоколов и постановлений вымышлены.

Распознать поддельное уведомление в Telegram можно по нескольким признакам:

аккаунт создан недавно и отсутствует в списке контактов;

сообщение о нарушении приходит не от проверенного сервиса, а через неизвестного бота или аккаунт;

мошенники будут пытаться поторопить жертву с оплатой и предлагать "выгодные" условия для погашения так называемого долга;

в сообщении будут указаны конкретные суммы и номера постановлений. Это делается для того, чтобы усыпить бдительность водителя.

Как на самом деле уведомляют о штрафах

Обычно, если штраф не уплачен в течение 10 дней, это фиксируется автоматически, и нарушителю отправляется официальное письмо обычной почтой по месту регистрации проживания.

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Чтобы не попасться на уловку мошенников, категорически запрещается переходить по сомнительным ссылкам и вводить данные банковской карты.

Чтобы проверить данные, достаточно поискать информацию на официальных ресурсах или в учреждениях:

веб-портал Министерства внутренних дел;

мобильное приложение "Штрафы ПДД";

личное обращение в ближайшее отделение патрульной полиции.

Особенно стоит обратиться в подразделение полиции, если возникли сомнения относительно подлинности информации, полученной по почте или через мессенджер.

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