Мошенники придумали новую схему: что обязательно нужно знать украинским водителям
Мошенники добрались и до украинских водителей. Злоумышленники запустили новую схему: в Telegram они выдают себя за официальные сервисы и рассылают поддельные сообщения о якобы зафиксированных нарушениях правил дорожного движения. Главная цель мошенников остается довольно классической — заставить жертву перейти по фишинговой ссылке, а там уже похитить личные данные.
Об этом сообщает начальник Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передают Новини.LIVE.
Какие признаки выдают мошенников
Чтобы завоевать доверие, злоумышленники стараются максимально копировать стиль и оформление настоящих государственных уведомлений. К тому же они указывают вполне реалистичные суммы штрафов. Однако номера протоколов и постановлений вымышлены.
Распознать поддельное уведомление в Telegram можно по нескольким признакам:
- аккаунт создан недавно и отсутствует в списке контактов;
- сообщение о нарушении приходит не от проверенного сервиса, а через неизвестного бота или аккаунт;
- мошенники будут пытаться поторопить жертву с оплатой и предлагать "выгодные" условия для погашения так называемого долга;
- в сообщении будут указаны конкретные суммы и номера постановлений. Это делается для того, чтобы усыпить бдительность водителя.
Как на самом деле уведомляют о штрафах
Обычно, если штраф не уплачен в течение 10 дней, это фиксируется автоматически, и нарушителю отправляется официальное письмо обычной почтой по месту регистрации проживания.
Чтобы не попасться на уловку мошенников, категорически запрещается переходить по сомнительным ссылкам и вводить данные банковской карты.
Чтобы проверить данные, достаточно поискать информацию на официальных ресурсах или в учреждениях:
- веб-портал Министерства внутренних дел;
- мобильное приложение "Штрафы ПДД";
- личное обращение в ближайшее отделение патрульной полиции.
Особенно стоит обратиться в подразделение полиции, если возникли сомнения относительно подлинности информации, полученной по почте или через мессенджер.
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