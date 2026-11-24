Жінка з телефоном. Фото: Новини.LIVE

Шахраї дістались і до українських водіїв. Зловмисники запустили нову схему: у Telegram вони маскуються під офіційні сервіси та розсилають фейкові повідомлення про нібито зафіксовані порушення правил дорожнього руху. Головна ціль шахраїв залишається доволі класичною — аби жертва перейшла за фішинговим посиланням, а там вже викрасти особисті дані.

Про це повідомляє начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передають Новини.LIVE.

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Які ознаки викривають шахраїв

Щоб втертися в довіру, зловмисники максимально намагаються копіювати стиль та оформлення справжніх державних сповіщень. До того ж, вони додають цілком реалістичні суми штрафів. Проте номери протоколів та постанов вигадані.

Розпізнати підроблене сповіщення у Telegram можна за кількома ознаками:

акаунт створений нещодавно і відсутній у списку контактів;

повідомлення про порушення надходить не з перевіреного сервісу, а через невідомий бот чи акаунт;

шахраї намагатимуться квапити жертву із оплатою і пропонувати "вигідні" умови для погашення так званого боргу;

у повідомленні будуть написані конкретні суми, номери постанов. Це робиться для того, аби приспати пильність водія.

Як насправді повідомляють про штрафи

Зазвичай якщо штраф не сплачено протягом 10 днів, зафіксоване автоматично, порушнику надсилають офіційний лист звичайною поштою за місцем реєстрації проживання.

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Аби перевірити дані, достатньо пошукати інформацію через офіційні ресурси або установи:

вебпортал Міністерства внутрішніх справ;

мобільний застосунок "Штрафи ПДР";

особисте звернення до найближчого відділення патрульної поліції.

Особливо варто звернутись до підрозділу поліції, якщо виникли сумніви щодо справжності отриманої інформації через пошту або месенджер.

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