Жінка тримає в руках смартфон та гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці живуть у непрості часи, коли щодня загроза від ворожих обстрілів, а на думці ще і як заробити додаткові гроші, щоб дотягнути до зарплати в умовах високих цін на продукти та послуги. Нерідко можуть траплятися пропозиції швидкого заробітку, які ніби здаються простим розв'язанням фінансових проблем, але насправді приховують небезпеку та, по суті, є фінансовими пірамідами.

Проєкт "ФінКульт" пояснив, які ознаки мають насторожити та коли краще відмовитися від будь-яких фінансових вкладень, передають Новини.LIVE.

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Як розпізнати фінансову піраміду

Гроші потрібні всім і завжди, а тому шахраї пропонують людям "заробіток" нібито без жодного ризику та обіцяють надприбутки. Наприклад, можуть гарантувати 20-30% прибутку щомісяця або обіцяти подвоїти вкладені кошти за короткий час.

Часто зловмисники можуть навіть створювати сайти з професійним оформленням, щоб переконати потенційних вкладників, що організація нібито серйозна і ризику для їхніх коштів немає. Однак варто пам'ятати, що інвестування невеликих сум у короткостроковій перспективі точно не принесе надприбутку.

Ознаки фінансової піраміди:

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Закликають негайно вкладати гроші. Потенційних учасників переконують, що пропозиція діє обмежений час, вільних місць майже не залишилося, тому рішення потрібно ухвалити просто зараз. Заробіток залежить від залучення нових людей. Для отримання прибутку необхідно запросити друзів, знайомих або інших учасників, які також повинні внести гроші. Не пояснюють джерело прибутку. Організатори розповідають про унікальні інвестиційні можливості, але не можуть чітко пояснити, куди вкладають кошти та як саме формується дохід. Діяльність компанії непрозора. На сайті можуть бути відсутні відомості про власників, реєстрацію, контактні дані, ліцензії та напрям роботи.

Як захистити заощадження від шахраїв

Щоб не втратити гроші через сумнівні фінансові пропозиції українцям варто дотримуватися кількох правил та не приймати емоційні рішення.

У проєкті "ФінКульт" радять:

не довіряти обіцянкам гарантованого надприбутку без ризику;

перевіряти реєстрацію компанії, наявність ліцензій та її репутацію;

уважно читати договір і з'ясовувати всі умови вкладення та повернення коштів;

не ухвалювати фінансових рішень поспіхом під тиском організаторів;

не вкладати гроші лише через те, що знайомі вже отримали виплати або рекомендують таку пропозицію.

Важливо пам'ятати, що організатори фінансових пірамід можуть діяти хитро та певний час виплачувати кошти першим учасникам. Переважно ці кошти надходять не від реальної прибуткової діяльності, а завдяки внескам інших людей. В будь-який момент шахраї можуть привласники кошти вкладників та зникнути.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, як краще зберігати заощадження у 2026 році. Якщо гроші відкладаються на велику покупку та не знадобляться тривалий час, найоптимальнішим варіантом буде відкриття депозиту. Водночас варто тримати невелику суму готівкою на випадок непередбачуваних обставин.

Також Новини.LIVE писали, що відбувається з коштами на депозиті у разі банкрутства банку. Вкладники можуть бути спокійні, адже кошти не зникнуть. Відповідно до законодавства Фонд гарантування вкладів фізичних осіб зобов'язаний забезпечити відшкодування.