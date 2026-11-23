Женщина держит в руках смартфон и деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы живут в непростые времена, когда ежедневно угроза от вражеских обстрелов, а на уме еще и как заработать дополнительные деньги, чтобы дотянуть до зарплаты в условиях высоких цен на продукты и услуги. Нередко могут случаться предложения быстрого заработка, которые кажутся простым решением финансовых проблем, но на самом деле скрывают опасность и, по сути, являются финансовыми пирамидами.

Проект "ФинКульт" объяснил, какие признаки должны насторожить и когда лучше отказаться от любых финансовых вложений, передают Новини.LIVE.

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Как распознать финансовую пирамиду

Деньги нужны всем и всегда, поэтому мошенники предлагают людям "заработок" якобы без какого-либо риска и обещают сверхприбыль. Например, могут гарантировать 20-30 % прибыли ежемесячно или обещать удвоить вложенные средства за короткий срок.

Часто злоумышленники могут даже создавать сайты с профессиональным оформлением, чтобы убедить потенциальных вкладчиков, что организация якобы серьезная и риска для их средств нет. Однако стоит помнить, что инвестирование небольших сумм в краткосрочной перспективе точно не принесет сверхприбыли.

Признаки финансовой пирамиды:

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Призывают немедленно вкладывать деньги. Потенциальных участников убеждают, что предложение действует ограниченное время, свободных мест почти не осталось, поэтому решение нужно принять прямо сейчас. Заработок зависит от привлечения новых людей. Для получения прибыли необходимо пригласить друзей, знакомых или других участников, которые также должны внести деньги. Не объясняют источник прибыли. Организаторы рассказывают об уникальных инвестиционных возможностях, но не могут четко объяснить, куда вкладываются средства и как именно формируется доход. Деятельность компании непрозрачна. На сайте могут отсутствовать сведения о владельцах, регистрации, контактные данные, лицензии и направление деятельности.

Как защитить сбережения от мошенников

Чтобы не потерять деньги из-за сомнительных финансовых предложений, украинцам стоит придерживаться нескольких правил и не принимать эмоциональных решений.

В проекте "ФинКульт" советуют:

не доверять обещаниям гарантированной сверхприбыли без риска;

проверять регистрацию компании, наличие лицензий и ее репутацию;

внимательно читать договор и выяснять все условия вложения и возврата средств;

не принимать финансовые решения поспешно под давлением организаторов;

не вкладывать деньги только потому, что знакомые уже получили выплаты или рекомендуют такое предложение.

Важно помнить, что организаторы финансовых пирамид могут действовать хитро и в течение определенного времени выплачивать средства первым участникам. Как правило, эти средства поступают не от реальной прибыльной деятельности, а за счет взносов других людей. В любой момент мошенники могут присвоить средства вкладчиков и исчезнуть.

Ранее Новини.LIVE сообщали, как лучше хранить сбережения в 2026 году. Если деньги откладываются на крупную покупку и не понадобятся в течение длительного времени, наиболее оптимальным вариантом будет открытие депозита. В то же время стоит держать небольшую сумму наличными на случай непредвиденных обстоятельств.

Также Новини.LIVE писали о том, что происходит со средствами на депозите в случае банкротства банка. Вкладчики могут быть спокойны, ведь средства не исчезнут. В соответствии с законодательством Фонд гарантирования вкладов физических лиц обязан обеспечить возмещение.