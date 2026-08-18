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Главная Экономика Мобилизация и миграция: бизнесу не хватает специалистов

Мобилизация и миграция: бизнесу не хватает специалистов

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 12:24
Снижение доходов и нехватка кадров: основные проблемы украинского бизнеса в 2026 году
Очередь. Фото: Новини.LIVE

Снижение выручки на треть сегодня воспринимается предпринимателями не столь негативно, если сравнивать с прошлогодними показателями. Однако это лишь часть проблемы. Украинский бизнес столкнулся с нехваткой кадров из-за мобилизации и отъезда специалистов за границу. Из-за этого фиксированные налоги в таких условиях становятся для малых индивидуальных предпринимателей все более тяжелым бременем.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по налоговой и регуляторной политике Мирослав Лаба.

С какими проблемами сталкивается бизнес сегодня

Сокращение численности населения и общее снижение потребления напрямую ударили по выручке предпринимателей. Если в прошлом году ФЛП имел выручку в 1 миллион гривен, а в этом году реализовал продукции на 700 тысяч, то в нынешних условиях это оценивается как приемлемый показатель. Общая тенденция на рынке указывает на то, что доходы бизнеса не растут, а стабильно снижаются по сравнению с прошлогодними показателями.

Дефицит рабочей силы и кадровый кризис

Помимо падения спроса, критической проблемой для предпринимателей остается нехватка работников. Из-за мобилизационных мер и выезда квалифицированных специалистов за границу бизнесу не хватает ресурсов для выполнения базовых функций и производства продукции. Нехватка рабочей силы охватила большинство отраслей и существенно тормозит восстановление предприятий.

Неравномерная налоговая нагрузка

Отдельным вызовом в период падения доходов становится функционирование упрощенной системы налогообложения. Особенность первой и второй групп единого налога заключается в уплате фиксированного платежа независимо от объема полученной прибыли:

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"Они платят фиксированный платеж — первая и вторая группы — независимо от дохода. И когда у тебя доход 6 миллионов. Ты с 6 миллионов платишь единый налог — фиксированную сумму в 1700 гривен в месяц, то твоя налоговая нагрузка остается одной и той же. А когда у тебя доход 16 000 или 20 000 гривен, и ты с этой суммы уплачиваешь ЕСВ в размере 1700 гривен и единый налог, то налоговая нагрузка будет другой", — подытожил Лаба.

В таких условиях мелкие предприниматели с незначительными оборотами оказываются в гораздо более сложном финансовом положении, чем бизнес с большими объемами продаж.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему ограничение визового режима Польшей для третьих стран может обернуться кадровыми и экономическими потрясениями. Польское правительство принимает жесткие решения для защиты собственного рынка труда. Представители рекрутинговых центров и объединений работодателей критикуют правительство за перекладывание ответственности на честный бизнес и работников.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько ФЛП должны уплатить налогов за август. Индивидуальные предприниматели третьей группы должны рассчитаться с налогами за второй квартал, а предприниматели первой и второй групп — уплатить ежемесячные авансовые взносы за август. До 20 августа истекает срок уплаты ежемесячных платежей для ИП первой и второй групп.

ФЛП налоги бизнес кадровые изменения дефицит
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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