Снижение доходов и нехватка кадров: основные проблемы украинского бизнеса в 2026 году

Мобилизация и миграция: бизнесу не хватает специалистов
Снижение выручки на треть сегодня воспринимается предпринимателями не столь негативно, если сравнивать с прошлогодними показателями. Однако это лишь часть проблемы. Украинский бизнес столкнулся с нехваткой кадров из-за мобилизации и отъезда специалистов за границу. Из-за этого фиксированные налоги в таких условиях становятся для малых индивидуальных предпринимателей все более тяжелым бременем.
Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал эксперт по налоговой и регуляторной политике Мирослав Лаба.
С какими проблемами сталкивается бизнес сегодня
Сокращение численности населения и общее снижение потребления напрямую ударили по выручке предпринимателей. Если в прошлом году ФЛП имел выручку в 1 миллион гривен, а в этом году реализовал продукции на 700 тысяч, то в нынешних условиях это оценивается как приемлемый показатель. Общая тенденция на рынке указывает на то, что доходы бизнеса не растут, а стабильно снижаются по сравнению с прошлогодними показателями.
Дефицит рабочей силы и кадровый кризис
Помимо падения спроса, критической проблемой для предпринимателей остается нехватка работников. Из-за мобилизационных мер и выезда квалифицированных специалистов за границу бизнесу не хватает ресурсов для выполнения базовых функций и производства продукции. Нехватка рабочей силы охватила большинство отраслей и существенно тормозит восстановление предприятий.
Неравномерная налоговая нагрузка
Отдельным вызовом в период падения доходов становится функционирование упрощенной системы налогообложения. Особенность первой и второй групп единого налога заключается в уплате фиксированного платежа независимо от объема полученной прибыли:
"Они платят фиксированный платеж — первая и вторая группы — независимо от дохода. И когда у тебя доход 6 миллионов. Ты с 6 миллионов платишь единый налог — фиксированную сумму в 1700 гривен в месяц, то твоя налоговая нагрузка остается одной и той же. А когда у тебя доход 16 000 или 20 000 гривен, и ты с этой суммы уплачиваешь ЕСВ в размере 1700 гривен и единый налог, то налоговая нагрузка будет другой", — подытожил Лаба.
В таких условиях мелкие предприниматели с незначительными оборотами оказываются в гораздо более сложном финансовом положении, чем бизнес с большими объемами продаж.
Что еще стоит знать
Недавно Новини.LIVE рассказывали, почему ограничение визового режима Польшей для третьих стран может обернуться кадровыми и экономическими потрясениями. Польское правительство принимает жесткие решения для защиты собственного рынка труда. Представители рекрутинговых центров и объединений работодателей критикуют правительство за перекладывание ответственности на честный бизнес и работников.
Также Новини.LIVE сообщали, сколько ФЛП должны уплатить налогов за август. Индивидуальные предприниматели третьей группы должны рассчитаться с налогами за второй квартал, а предприниматели первой и второй групп — уплатить ежемесячные авансовые взносы за август. До 20 августа истекает срок уплаты ежемесячных платежей для ИП первой и второй групп.