Падіння доходів та дефіцит кадрів: головні проблеми українського бізнесу в 2026 році

Черга. Фото: Новини.LIVE

Падіння виторгу на третину сьогодні серед підприємців відчувається не такою негативною динамікою якщо порівнювати минулорічні показники. Проте це лише частина проблеми. Український бізнес опинився в кадровому дефіциті через мобілізацію та виїзд фахівців за кордон. Через це фіксовані податки в таких в умовах стають для малих ФОПів усе важчим тягарем.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів експерт з податкової та регуляторної політики Мирослав Лаба.

З якими проблемами живе бізнес сьогодні

Зменшення кількості населення та загальне скорочення споживання безпосередньо вдарили по виторгу підприємців. Якщо минулого року ФОП мав виторг у 1 мільйон гривень, а цього року реалізував продукції на 700 тисяч, у нинішніх умовах це оцінюється як прийнятний показник. Загальна тенденція на ринку вказує на те, що доходи бізнесу не зростають, а стабільно рухаються відносно минулорічних показників у мінус.

Дефіцит робочої сили та кадрова криза

Окрім просідання попиту, критичною проблемою для підприємців залишається недостача працівників. Через мобілізаційні заходи та виїзд кваліфікованих фахівців за кордон бізнесу бракує ресурсів для виконання базових функцій та виробництва продукції. Нестача робочої сили охопила більшість галузей і суттєво гальмує відновлення підприємств.

Нерівномірне податкове навантаження

Окремим викликом у період падіння доходів стає функціонування спрощеної системи оподаткування. Особливість першої та другої груп єдиного податку полягає у сплаті фіксованого платежу незалежно від обсягу отриманого прибутку:

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"Вони платять фіксований платіж — перша, друга група — незалежно від доходу. І коли у тебе дохід 6 мільйонів. Ти з 6 мільйонів сплачуєш єдиний податок — константу 1700 гривень в місяць, то твоє податкове навантаження є одне. А коли у тебе дохід 16 000 чи 20 000 гривень, і ти з цього сплачуєш ЄСВ 1700 гривень і єдиний податок, то це податкове навантаження інше", — підсумував Лаба.

За таких умов малі підприємці з незначними оборотами опиняються у значно складнішому фінансовому стані, ніж бізнес із великими обсягами продажів.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали чому обмеження візового режиму Польщею для третіх країн може обернутись кадровими та економічними потрясіннями. Польський уряд ухвалює жорсткі рішення для захисту власного ринку праці. Представники рекрутаційних центрів та об'єднання роботодавців критикують уряд за перекладання відповідальності на чесний бізнес і робітників.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки ФОПи мають сплатити податків за серпень. ФОП третьої групи мають розрахуватися з податками за другий квартал, а підприємці першої та другої груп — сплатити щомісячні авансові внески за серпень. До 20 серпня настає строк сплати щомісячних платежів для ФОП першої та другої груп.