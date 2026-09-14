Помощь многодетным семьям в 2026 году: когда ПФУ может потребовать возврата выплат

Многодетная семья. Фото: УНИАН

Деньги на детей — это существенная поддержка для многодетной семьи. Но бывают ситуации, когда выплату прекращают. А если выяснится, что при оформлении пособия семья скрыла важную информацию или предоставила ложные данные, может возникнуть еще одна проблема — переплату придется вернуть. Известно, кому грозит отмена выплат и долги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда пособие на детей могут прекратить

Это может произойти, если родителей лишили родительских прав. Основанием может стать и нецелевое использование средств или необеспечение надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка. Также выплату прекращают, если ребенка отобрали без лишения родительских прав или поместили на полное государственное содержание.

Отдельная причина — пребывание ребенка в интернате на круглосуточном обучении. Речь идет о случаях, когда ребенок находится там четыре и более ночевок в неделю. Есть исключения для отдельных типов учебных заведений и ситуаций, когда родители полностью оплачивают содержание ребенка.

Пособие также могут прекратить, если сам получатель находится в тюрьме. Еще одна очевидная причина — семья больше не имеет статуса многодетной. Кроме того, выплату прекращают по заявлению самого получателя, а также в случае смерти ребенка или смерти человека, получавшего помощь.

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Когда деньги придется вернуть

Переплата — это ситуация, когда семья получила из бюджета больше денег, чем имела право получить. Чаще всего проблема возникает тогда, когда при оформлении пособия была предоставлена недостоверная информация или были скрыты сведения, влияющие на право на выплату или ее размер. Например, семья могла не сообщить об обстоятельствах, из-за которых пособие уже не должно было назначаться или его сумма должна была быть иной.

Какую сумму могут потребовать вернуть

Если выяснится, что из-за сокрытия информации или предоставления ложных данных семья получила излишние средства, уполномоченный орган определяет сумму, которую необходимо вернуть. Размер переплаты рассчитывается с месяца назначения пособия. Срок возврата средств устанавливается с учетом материального положения многодетной семьи.

Как возвращают деньги

Возвратить переплату можно самостоятельно. Также с согласия получателя средства могут возвращаться за счет последующих выплат пособия. То есть часть будущего пособия может быть направлена на погашение переплаты. Если же добровольно вернуть деньги не получается, дело может дойти до суда. Тогда средства будут взыскиваться уже в судебном порядке.

Ранее Новини.LIVE писали, какие льготы и выплаты доступны детям ВПЛ. Они могут бесплатно питаться в школах и детских садах, получать социальные стипендии, льготы на обучение и 5 000 гривен по программе "Пакет школьника". На оздоровление предусмотрена помощь в размере 14 165 гривен, а отдельные выплаты могут получить усыновители и семьи, взявшие ребенка под опеку.

Также Новини.LIVE рассказывали, о каких изменениях родителям необходимо сообщать в ПФУ. О поступлении ребенка в учебное заведение, смене формы обучения или завершении образования нужно сообщать своевременно. В противном случае возникнет переплата, и средства придется вернуть.