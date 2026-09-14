Допомога багатодітним родинам у 2026 році: коли ПФУ може вимагати повернення виплат

Багатодітна родина. Фото: УНІАН

Гроші на дітей — це суттєва підтримка для багатодітної сім’ї. Але бувають ситуації, коли виплату припиняють. А якщо з’ясується, що під час оформлення допомоги сім’я приховала важливу інформацію або подала неправдиві дані, може виникнути ще одна проблема — переплату змусять повернути. Відомо, кому загрожують скасування виплат і борги.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Коли допомогу на дітей можуть припинити

Це може статися, якщо батьків позбавили батьківських прав. Підставою може стати і нецільове використання коштів або незабезпечення належних умов для повноцінного утримання та виховання дитини. Також виплату припиняють, якщо дитину відібрали без позбавлення батьківських прав або влаштували на повне державне утримання.

Окрема причина — перебування дитини в інтернаті на цілодобовому навчанні. Йдеться про випадки, коли дитина перебуває там чотири і більше ночівель на тиждень. Є винятки для окремих типів закладів освіти та ситуацій, коли батьки повністю оплачують утримання дитини.

Допомогу також можуть припинити, якщо сам отримувач перебуває у в'язниці. Ще одна очевидна причина — сім’я більше не має статусу багатодітної. Крім того, виплату припиняють за заявою самого отримувача, а також у разі смерті дитини або смерті людини, яка отримувала допомогу.

Читайте також:

Коли гроші доведеться повернути

Переплата — це ситуація, коли сім’я отримала з бюджету більше грошей, ніж мала право отримати. Найчастіше проблема виникає тоді, коли під час оформлення допомоги подали недостовірну інформацію або приховали відомості, які впливали на право на виплату чи її розмір. Наприклад, сім’я могла не повідомити про обставини, через які допомогу вже не мали призначати або її сума мала бути іншою.

Скільки можуть попросити повернути

Якщо з’ясується, що через приховану інформацію або неправдиві дані сім’я отримала зайві кошти, уповноважений орган визначає суму, яку потрібно повернути. Обсяг переплати визначають з місяця призначення допомоги. Строк повернення коштів встановлюють з урахуванням матеріального стану багатодітної сім’ї.

Як повертають гроші

Повернути переплату можна самостійно. Також за згодою отримувача кошти можуть повертатися за рахунок наступних виплат допомоги. Тобто частину майбутньої допомоги можуть спрямувати на погашення переплати. Якщо ж добровільно повернути гроші не виходить, питання може дійти до суду. Тоді кошти стягуватимуть уже в судовому порядку.

Раніше Новини.LIVE писали, які пільги та виплати доступні дітям ВПО. Вони можуть безкоштовно харчуватися у школах і дитсадках, отримувати соціальні стипендії, пільги на навчання та 5 000 гривень за програмою "Пакунок школяра". Для оздоровлення передбачена допомога 14 165 гривень, а окремі виплати можуть отримати усиновлювачі та сім’ї, які взяли дитину під опіку.

Також Новини.LIVE розповідали, про які зміни потрібно повідомляти ПФУ батькам. Про вступ дитини до навчального закладу, зміну форми навчання чи завершення освіти потрібно повідомляти вчасно. Інакше виникне переплата і кошти доведеться повернути.