Где в Украине самые дешевые квартиры – рейтинг городов и цены в ноябре

Жилые дома. Фото: Unsplash

Рынок недвижимости в Украине переживает непростые времена: реальная покупательная способность населения снизилась, себестоимость строительства выросла, рабочих рук не хватает, предложение превышает спрос, а цены на жилье поднялись. Квартиры стоят значительно дороже в конце 2024 года, чем было в начале полномасштабной войны. Эксперты не прогнозируют падение стоимости, однако в некоторых городах цены более лояльные.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в каких городах Украины самые дешевые квартиры, ссылаясь на статистику ЛУН.

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Лидерство на рынке недвижимости удерживает столица. Киев находится на первом месте в рейтинге городов по стоимости жилья, и даже удорожание квадратного метра на западе Украины за последние два года не изменило ситуацию. К примеру, средняя цена на первичке за 1 кв.м варьируется от 40 000 до 104 700 грн.

В некоторых областных центрах квадратный метр на первичном рынке продают дешевле 30 000 грн. Меньше всего за 1 кв.м жилья от застройщика украинцы могут заплатить в таких крупных городах:

Харьков — 29 100 грн;

Николаев — 28 400 грн;

Хмельницкий — 27 900 грн;

Суммы — 26 000 грн;

Запорожье — 25 500 грн.

Средние цены за квадратный метр в Харькове. Скриншот: ЛУН

Средние цены за квадратный метр в Николаеве. Скриншот: ЛУН

Средние цены за квадратный метр в Хмельницком. Скриншот: ЛУН

Средние цены за квадратный метр в Сумах. Скриншот: ЛУН

Средние цены за квадратный метр в Запорожье. Скриншот: ЛУН 1/5 ​ 5

Если говорить о вторичном рынке, то рейтинг немного изменится. Место Хмельницкого займет Кропивницкий, поскольку средняя стоимость 1-комнатной квартиры по состоянию на ноябрь 2024 года составляет:

Кропивницкий — 27 000 долларов (1 114 794 грн);

Николаев — 21 000 долларов (867 062 грн);

Суммы — 20 500 долларов (846 418 грн);

Харьков — 20 000 долларов (825 773 грн);

Запорожье — 17 000 долларов (701 907 грн).

Понятно, что низкие цены в прифронтовых областях обоснованы близостью активных боевых действий и регулярными обстрелами российских оккупантов. Как рассказала редакции Новини.LIVE обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак, после завершения войны ликвидность объектов в Запорожье, Харькове, Сумах и т.д. улучшится, а спрос со временем увеличится.

Учитывая ситуацию с безопасностью, реалии заставляют покупателей искать жилье подальше от фронта, что сильно влияет на ценообразование. Однако, если квартира имеет хорошую планировку, свежий ремонт, она расположена на расстоянии от критической инфраструктуры/военных объектов, то имеет большие шансы значительно подорожать после победы Украины.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, стоимость жилья в западных регионах значительно выросла. Это заставляет потребителей задуматься, что делать с недвижимостью в Ивано-Франковске, Львове, Ужгороде, Черновцах. Эксперт рассказала, стоит ли спешить с покупкой/продажей квартир, учитывая, что рынок может перегреться.

Также мы писали, что ликвидность объектов недвижимости зависит от многих факторов, среди которых интерьер, планировка, свежесть ремонта и т.д. Инвесторы могут самостоятельно повысить спрос на квартиру, если вложат средства во внутреннюю отделку. Но важно сделать интерьер трендовым.