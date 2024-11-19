Де в Україні найдешевші квартири — рейтинг міст і ціни в листопаді

Житлові будинки. Фото: Unsplash

Ринок нерухомості в Україні переживає непрості часи: реальна купівельна спроможність населення знизилася, собівартість будівництва зросла, робочих рук не вистачає, пропозиція перевищує попит, а ціни на житло підвищилися. Квартири коштують значно дорожче наприкінці 2024 року, ніж було по початку повномасштабної війни. Експерти не прогнозують падіння вартості, проте в деяких містах ціни більш лояльні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яких містах України найдешевші квартири, посилаючись на статистику ЛУН.

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Де дешевше купити квартиру

Лідерство на ринку нерухомості утримує столиця. Київ перебуває на першому місці в рейтингу міст за вартістю житла, і навіть дорожчання квадратного метра на заході України протягом останніх двох років не змінило ситуацію. Наприклад, середня ціна на первинці за 1 кв. м варіюється від 40 000 до 104 700 грн.

Натомість в деяких обласних центрах квадратний метр на первинному ринку продають дешевше — 30 000 грн. Найменше за 1 кв.м житла від забудовника українці можуть заплатити в таких великих містах:

Харків — 29 100 грн;

Миколаїв — 28 400 грн;

Хмельницький — 27 900 грн;

Суми — 26 000 грн;

Запоріжжя — 25 500 грн.

Середні ціни за квадратний метр у Харкові. Скриншот: ЛУН

Середні ціни за квадратний метр у Миколаєві. Скриншот: ЛУН

Середні ціни за квадратний метр у Хмельницькому. Скриншот: ЛУН

Середні ціни за квадратний метр у Сумах. Скриншот: ЛУН

Середні ціни за квадратний метр у Запоріжжі. Скриншот: ЛУН 1 / 5

Якщо говорити про вторинний ринок, то рейтинг трохи зміниться. Місце Хмельницького посяде Кропивницький, оскільки середня вартість 1-кімнатної квартири станом на листопад 2024 року становить:

Кропивницький — 27 000 доларів (1 114 794 грн);

Миколаїв — 21 000 доларів (867 062 грн);

Суми — 20 500 доларів (846 418 грн);

Харків — 20 000 доларів (825 773 грн);

Запоріжжя — 17 000 доларів (701 907 грн).

Зрозуміло, що низькі ціни у прифронтових областях обґрунтовані близькістю активних бойових дій та регулярними обстрілами російських окупантів. Як розповіла редакції Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак, після завершення війни ліквідність об’єктів у Запоріжжі, Харкові, Сумах тощо покращиться, а попит з часом збільшиться.

З огляду на безпекову ситуацію реалії змушують покупців шукати житло якнайдалі від фронту, що сильно впливає на ціноутворення. Проте, якщо квартира має хороше планування, свіжий ремонт, розташована на відстані від критичної інфраструктури/військових об’єктів, вона має великі шанси значно подорожчати після перемоги України.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, вартість житла в західних регіонах значно зросла. Це змушує споживачів замислитися, що робити з нерухомістю в Івано-Франківську, Львові, Ужгороді, Чернівцях тощо. Експертка розповіла, чи варто поспішати з купівлею/продажем квартир, враховуючи, що ринок може перегрітися.

Також ми писали, що ліквідність об’єктів нерухомості залежить від багатьох факторів, серед яких — інтер’єр, планування, свіжість ремонту тощо. Інвестори можуть самостійно підвищити попит на квартиру, якщо вкладуть кошти у внутрішнє оздоблення. Але важливо зробити інтер’єр трендовим.