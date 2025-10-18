Видео
Видео

Изменчивый курс — Гетманцев объяснил, ждать ли доллар по 50 грн

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 15:10
обновлено: 14:33
Доллар по 50 грн — Гетманцев назвал условия, при которых валюта не подорожает
Доллары в руках. Фото: Unsplash

По прогнозам Международного валютного фонда, официальный курс гривны к доллару в Украине вырастет до 50 грн только в 2029 году. А в следующем показатель поднимется до 45,4 грн/долл. Но при некоторых условиях оснований для подобных скачков не будет.

Об этом рассказал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире Новини.LIVE.

Читайте также:

При каких условиях доллар не подорожает

Глава профильного комитета отметил, что прогнозировать курс валют на три-четыре года вперед — это неблагодарное дело, поскольку очень легко ошибиться. С другой стороны, даже показатель 50 грн/долл. в 2029 году не является чрезмерным, он может свидетельствовать об умеренном росте и относительной стабильности, учитывая большой временной промежуток.

"Сейчас в Украине достаточно золотовалютных резервов, а платежный баланс компенсируется помощью международных партнеров. Поэтому если мы сохраним такой же уровень поддержки в 2026-2027 годах, а переговоры об этом как раз идут, то никаких оснований для скачков курса доллара не будет", — констатировал Гетманцев.

Иными словами, если будет достаточно источников для покрытия дефицита бюджета, то удорожания американской валюты удастся избежать. По мнению главы комитета ВРУ, Украина сможет договориться с МВФ о финансировании на следующие годы.

Худшие дни для покупки долларов

Журналистка Новини.LIVE Настя Рейн узнала у финансиста Богдана Яремчика, когда невыгодное время для приобретения иностранной валюты. Традиционно в начале недели наблюдается относительная стабильность, поскольку рынки еще "включаются", а в пятницу часто возникает повышенное спекулятивное движение.

"Поэтому я рекомендовал бы покупать валюту в среду или четверг, когда рынок уже "раскручен", но еще есть пространство для маневра", — подчеркнул эксперт.

Аналогичная ситуация с месячным периодом. Лучше всего планировать обмен долларов или евро на 10-20 числа, когда большая часть платежей уже осуществлена, а всплески спроса и волатильности минимальны.

Напомним, из-за роста курсовых показателей украинцы могли купить на 1 000 грн лишь около 23,95 долл. по состоянию на 17 октября. Европейской валюты получалось еще меньше — ориентировочно 20,38 евро.

Также мы писали, что украинцам советуют планировать обмен валюты на середину недели, дабы выгодно купить доллары или евро. В эти дни курс более стабильный, а влияние спекуляций меньше, тогда как конец недели сопровождается повышенной волатильностью.

Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
