Головна Економіка Мінливий курс — Гетманцев пояснив, чи чекати долар по 50 грн

Мінливий курс — Гетманцев пояснив, чи чекати долар по 50 грн

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 15:10
Оновлено: 14:33
Долар по 50 грн — Гетманцев назвав умови, за яких валюта не подорожчає
Долари в руках. Фото: Unsplash

За прогнозами Міжнародного валютного фонду, офіційний курс гривні до долара в Україні зросте до 50 грн лише у 2029 році. А наступного року показник підніметься до 45,4 грн/дол. Водночас за деяких умов підстав для подібних стрибків не буде.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі Новини.LIVE.

Читайте також:

За яких умов долар не подорожчає

Очільник профільного комітету зазначив, що прогнозувати курс валют на три-чотири роки вперед — це невдячна справа, оскільки дуже легко помилитися. З іншого боку, навіть показник 50 грн/дол. у 2029 році не є надмірним, він може свідчити про помірне зростання і відносну стабільність, враховуючи великий часовий проміжок.

"Станом на зараз в Україні достатньо золотовалютних резервів, а платіжний баланс компенсується допомогою міжнародних партнерів. Тому якщо ми збережемо такий самий рівень підтримки у 2026-2027 роках, а перемовини про це якраз тривають, то жодних підстав для стрибків курсу долара не буде", — констатував Гетманцев.

Іншими словами, якщо буде достатньо джерел для покриття дефіциту бюджету, то дорожчання американської валюти вдасться уникнути. На думку голови комітету ВРУ, Україна зможе домовитися з МВФ про фінансування на наступні роки.

Найгірші дні для купівлі доларів

Журналістка Новини.LIVE Настя Рейн дізналася у фінансиста Богдана Яремчика, коли невигідний час для придбання іноземної валюти. Традиційно на початку тижня спостерігається відносна стабільність, оскільки ринки ще "вмикаються", а в п’ятницю часто виникає підвищений спекулятивний рух.

"Тому я рекомендував би купувати валюту у середу або четвер, коли ринок вже "розкручений", але ще є простір для маневру", — підкреслив експерт.

Аналогічна ситуація з місячним періодом. Найкраще планувати обмін доларів або євро на 10-20 числа, коли велика частина платежів вже здійснена, а сплески попиту та волатильності мінімальні.

Нагадаємо, через зростання курсових показників українці могли купити на 1 000 грн лише близько 23,95 дол. станом на 17 жовтня. Європейської валюти виходило ще менше — орієнтовно 20,38 євро.

Також ми писали, що українцям радять планувати обмін валюти на середину тижня, аби вигідно купити долари чи євро. В ці дні курс стабільніший, а вплив спекуляцій менший, тоді як кінець тижня супроводжується підвищеною волатильністю.

курс валют Данило Гетманцев курс долара долар обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
