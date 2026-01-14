Минимальная зарплата в Румынии — какую сумму гарантирует государство в 2026 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Румынии минимальная зарплата — это важный показатель для рынка труда. Она влияет на более миллиона работников, расходы компаний и помогает поддерживать доходы наиболее уязвимых групп населения.

О том, какую минимальную зарплату гарантируют работникам в Румынии в 2026 году, рассказали на румынском веб-сайте для поиска работы Undelucram.

Как изменился размер минимальной зарплаты в Румынии в 2026 году

В 2025-2026 годах страна вошла в новую фазу: минимальная зарплата повысилась, а правила ее определения стали более прозрачными. С 1 января 2026 года ее рассчитывают по новому европейскому механизму "адекватной минимальной зарплаты".

С 1 января по 30 июня 2026 года минимальная зарплата составляет 4 050 лей (примерно 40 тыс. грн). С 1 июля она вырастет до 4 325 лей (42 802 грн). Новый уровень касается всех работников на полную ставку, кроме сфер со специальными схемами, например, в строительстве. Минимальная зарплата является гарантированной законодательно и не включает надбавки или премии.

В первом полугодии действует налоговое стимулирование, повышающее чистый доход работников. После июльского повышения фискальная система будет откорректирована в соответствии с новым уровнем.

Сколько денег "чистыми" получают работники с минимальной зарплатой в 2026 году

В практическом измерении это означает, что в первом полугодии 2026 года валовая минимальная зарплата 4 050 лей дает примерно 2 574 лей чистого дохода с учетом налоговых льгот (25 473 грн).

После повышения в июле чистый доход работников возрастет до около 2 699 лей (26 710 грн). В то же время растут и расходы работодателей, ведь увеличиваются валовая зарплата и взносы на социальное страхование.

Как менялась зарплата последние годы

Минимальная зарплата в стране быстро росла с 2022 по 2025 год:

2022 год — 2 550 лей;

2023 год — 3 300 лей;

2024 год — 3 700 лей;

2025 год — 4 050 лей.

Рост был вызван инфляцией и стремлением приблизить страну к европейским стандартам. В 2022 году ЕС ввел директиву, которая ежегодно пересматривает минимальную зарплату на основе стоимости жизни, производительности и динамики зарплат.

Ранее мы писали, что в 2026 году многие работники в Германии, в частности украинцы, получат более высокие доходы благодаря росту минимальной зарплаты.

Также мы рассказывали, что во Франции с начала 2026 года минимальная зарплата выросла на 1,18 %. Это коснется миллионов людей и поможет частично компенсировать потери из-за инфляции.