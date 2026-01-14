Мінімальна зарплата в Румунії — яку суму гарантує держава у 2026 році

Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Румунії мінімальна зарплата — це важливий показник для ринку праці. Вона впливає на понад мільйон працівників, витрати компаній і допомагає підтримувати доходи найбільш вразливих груп населення.

Про те, яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Румунії у 2026 році, розповіли на румунському вебсайті для пошуку роботи Undelucram.

Як змінився розмір мінімальної зарплати в Румунії у 2026 році

У 2025–2026 роках країна увійшла в нову фазу: мінімальна зарплата підвищилася, а правила її визначення стали прозорішими. З 1 січня 2026 року її розраховують за новим європейським механізмом "адекватної мінімальної зарплати".

З 1 січня по 30 червня 2026 року мінімальна зарплата складає 4 050 лей (приблизно 40 тис. грн). З 1 липня вона зросте до 4 325 лей (42 802 грн). Новий рівень стосується всіх працівників на повну ставку, крім сфер зі спеціальними схемами, наприклад, у будівництві. Мінімальна зарплата є гарантованою законодавчо і не включає надбавки чи премії.

У першому півріччі діє податкове стимулювання, що підвищує чистий дохід працівників. Після липневого підвищення фіскальна система буде відкоригована відповідно до нового рівня.

Скільки грошей "чистими" отримують працівники з мінімальною зарплатою у 2026 році

У практичному вимірі це означає, що в першому півріччі 2026 року валова мінімальна зарплата 4 050 лей дає приблизно 2 574 лей чистого доходу з урахуванням податкових пільг (25 473 грн).

Після підвищення у липні чистий дохід працівників зросте до близько 2 699 лей (26 710 грн). Водночас зростають і витрати роботодавців, адже збільшуються валова зарплата та внески на соціальне страхування.

Як змінювалась зарплата останні роки

Мінімальна зарплата в країні швидко зростала з 2022 по 2025 рік:

2022 рік — 2 550 лей;

2023 рік — 3 300 лей;

2024 рік — 3 700 лей;

2025 рік — 4 050 лей.

Як змінювалась мінімальна зарплата в Румунії за останні роки. Фото: Скриншот

Ріст був викликаний інфляцією та прагненням наблизити країну до європейських стандартів. У 2022 році ЄС запровадив директиву, яка щорічно переглядає мінімальну зарплату на основі вартості життя, продуктивності та динаміки зарплат.

Раніше ми писали, що у 2026 році багато працівників у Німеччині, зокрема українці, отримають вищі доходи завдяки зростанню мінімальної зарплати.

Також ми розповідали, що у Франції з початку 2026 року мінімальна зарплата зросла на 1,18 %. Це стосуватиметься мільйонів людей і допоможе частково компенсувати втрати через інфляцію.