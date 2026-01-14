Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Мінімальна зарплата в Румунії — як змінилась сума у 2026 році

Мінімальна зарплата в Румунії — як змінилась сума у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 12:12
Мінімальна зарплата в Румунії — яку суму гарантує держава у 2026 році
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

У Румунії мінімальна зарплата — це важливий показник для ринку праці. Вона впливає на понад мільйон працівників, витрати компаній і допомагає підтримувати доходи найбільш вразливих груп населення.

Про те, яку мінімальну зарплату гарантують працівникам в Румунії у 2026 році, розповіли на румунському вебсайті для пошуку роботи Undelucram.

Реклама
Читайте також:

Як змінився розмір мінімальної зарплати в Румунії у 2026 році

У 2025–2026 роках країна увійшла в нову фазу: мінімальна зарплата підвищилася, а правила її визначення стали прозорішими. З 1 січня 2026 року її розраховують за новим європейським механізмом "адекватної мінімальної зарплати".

З 1 січня по 30 червня 2026 року мінімальна зарплата складає 4 050 лей (приблизно 40 тис. грн). З 1 липня вона зросте до 4 325 лей (42 802 грн). Новий рівень стосується всіх працівників на повну ставку, крім сфер зі спеціальними схемами, наприклад, у будівництві. Мінімальна зарплата є гарантованою законодавчо і не включає надбавки чи премії.

У першому півріччі діє податкове стимулювання, що підвищує чистий дохід працівників. Після липневого підвищення фіскальна система буде відкоригована відповідно до нового рівня.

Скільки грошей "чистими" отримують працівники з мінімальною зарплатою  у 2026 році

У практичному вимірі це означає, що в першому півріччі 2026 року валова мінімальна зарплата 4 050 лей дає приблизно 2 574 лей чистого доходу з урахуванням податкових пільг (25 473 грн).

Після підвищення у липні чистий дохід працівників зросте до близько 2 699 лей (26 710 грн). Водночас зростають і витрати роботодавців, адже збільшуються валова зарплата та внески на соціальне страхування.

Як змінювалась зарплата останні роки

Мінімальна зарплата в країні швидко зростала з 2022 по 2025 рік:

  • 2022 рік — 2 550 лей;
  • 2023 рік — 3 300 лей;
  • 2024 рік — 3 700 лей;
  • 2025 рік — 4 050 лей.
Мінімальна зарплата в Румунії — як змінилась сума у 2026 році - фото 1
Як змінювалась мінімальна зарплата в Румунії за останні роки. Фото: Скриншот

Ріст був викликаний інфляцією та прагненням наблизити країну до європейських стандартів. У 2022 році ЄС запровадив директиву, яка щорічно переглядає мінімальну зарплату на основі вартості життя, продуктивності та динаміки зарплат.

Раніше ми писали, що у 2026 році багато працівників у Німеччині, зокрема українці, отримають вищі доходи завдяки зростанню мінімальної зарплати.

Також ми розповідали, що у Франції з початку 2026 року мінімальна зарплата зросла на 1,18 %. Це стосуватиметься мільйонів людей і допоможе частково компенсувати втрати через інфляцію.

виплати робота гроші мінімальна зарплата Румунія заробіток
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації