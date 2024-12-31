Какой будет минимальная зарплата в 2025 году и что зависит от ее размера

Человек держит деньги в руке. Фото: Unsplash

В госбюджете устанавливают основные финансовые показатели, которые будут влиять на каждого украинца. Это касается и минимальной зарплаты, от которой зависит оплата труда, социальные выплаты и размер единого социального взноса. В этом году минималку повышали дважды, но неизвестно сохранится ли такая тенденция в 2025 году.

О том, какой будет минимальная зарплата в 2025 году и на что она влияет, отмечается в законе Украины №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

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Какой размер минималки в 2025 году

14 сентября 2024 года Президент Украины подписал Закон Украины №12000 "О Государственном бюджете Украины на 2025 год", устанавливающий минимальную заработную плату (МЗП) в размере 8 000 грн, начиная с 1 января 2025 года. В этом документе также определены другие ключевые социальные показатели, в частности, прожиточный минимум для разных категорий граждан.

На что влияет размер минимальной зарплаты

К ключевым показателям, зависящим от минимальной заработной платы, относятся:

Зарплата работников: согласно статье 31 Закона "Об оплате труда", с 1 января 2025 года зарплата работников не может быть менее 8 000 грн при полном выполнении нормы труда. Если зарплата работника меньше минимума, должна быть произведена доплата до установленного уровня. Если же норма труда не выполнена, выплата будет производиться пропорционально отработанному времени. По почасовой ставке оплата не может быть меньше 48 грн в час. Больничные и декретные: сумма больничных и декретных не должна превышать максимальную базу для начисления ЕСВ (160 000 грн с января 2025 года). Минимальный размер декретных на 1 день для основных работниц — 262,81 грн. При исчислении больничных и декретных работников без 6 месяцев страхового стажа учитывается минимальная зарплата. Штрафы за нарушение трудового законодательства: штрафы за неоформленных работников с 1 января 2025 года — 80 000 грн за каждого. Штрафы за нарушение минимальных государственных гарантий — 16 000 грн за каждого работника. Штрафы за другие нарушения трудового законодательства — 8 000 грн. Единый социальный взнос: Минимальная заработная плата также влияет на размер ЕСВ. С 1 января 2025 года максимальная база для начисления ЕСВ составит 20 минимальных зарплат — 160 000 грн. Соответственно, максимальный размер взноса для ставки 22% составит 35 200 грн, а для ставки 8,41% — 13 456 грн. При этом минимальный страховой взнос с 1 января 2025 составит 1 760 грн.

Также размер минимальной заработной платы влияет на предельный размер суточных при командировке по Украине, что в 2025 году составит 800 грн. А сумма не облагаемого налогом дохода в виде подарков — 2 000 грн. Эти показатели будут оставаться неизменными в течение года, поскольку они зависят от минимальной зарплаты на 1 января 2025 и больше не пересматриваются.

Раньше мы писали, что часто работодатели пытаются минимизировать налоги, выплачивая зарплату "в конверте". Однако это нарушение трудового законодательства, что может привести к значительным штрафам.

Также мы рассказывали, что в конце года работодатели часто выплачивают работникам так называемую "13 зарплату" или годовую премию. Многие слышали об этом, но не все знают, есть ли у предприятия обязанность выплачивать этот бонус в декабре.