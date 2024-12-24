13 зарплата — чи повинні роботодавці виплачувати бонус в грудні

Людина тримає гроші в руках. Фото: УНІАН

Наприкінці року багато роботодавців заохочують своїх працівників за плідну роботу, виплачуючи так звану "13-ту зарплату" або річну премію. Багато хто чув про цю виплату, але не знає, чи повинне підприємство надавати цей бонус у грудні.

Про те, чи зобов'язаний роботодавець виплачувати 13-ту зарплату, зазначається в Кодексі законів про працю України.

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Чи повинні підприємства в Україні виплачувати 13-ту зарплату

На законодавчому рівні поняття 13-та зарплата не визначено. Насправді це є річною премією або додатковою винагородою за результатами року, а тому виплата 13-ї зарплати не є обов'язковою. Однак роботодавець може ухвалити рішення мотивувати своїх співробітників таким чином. Для цього він може включити відповідну премію у колективний договір або в інші внутрішні документи підприємства.

Згідно зі статтею 9-1 КЗпП, роботодавці мають право встановлювати додаткові пільги та виплати з власних коштів. Це означає, що підприємства можуть надавати своїм працівникам бонуси, зокрема 13-ту зарплату, якщо це прописано в колективному договорі чи іншому внутрішньому документі.

Який розмір 13-ї зарплати

Розмір винагороди визначає роботодавець. Зазвичай виплата дорівнює місячному окладу працівника, але можуть бути й інші варіанти. Наприклад, в колективному договорі можуть бути передбачені такі виплати:

100% від середньої зарплати для працівників зі стажем від 1 до 5 років;

150% для працівників зі стажем від 6 до 10 років;

200% для працівників зі стажем понад 10 років.

Виплата 13-ї зарплати залежить від фінансових можливостей підприємства. Важливо зазначити, що премія має виплачуватись лише за наявності відповідних коштів. Крім того, виплату може отримати не весь штат. Наприклад, працівники, які звільнилися за власним бажанням без поважних причин, можуть не отримати річну премію.

Строки виплати 13-ї зарплати також визначаються у внутрішніх документах підприємства. Зазвичай гроші нараховують наприкінці року, але інколи виплату переносять на початок наступного.

Раніше ми писали, що зарплати в Україні значно відстають від європейських стандартів. Зокрема мінімальна оплата праці може сильно відрізнятися від показників у країнах ЄС.

Також ми розповідали, що деякі роботодавці ухиляються від податків, виплачуючи зарплату "в конверті". Це не тільки порушує трудове законодавство і загрожує великими штрафами, а й позбавляє працівників державних гарантій.