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Новогодний бонус — должны ли работодатели выплачивать 13 зарплату

24 декабря 2024 15:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
13 зарплата - должны ли работодатели выплачивать бонус в декабре
Человек, держащий деньги в руках. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

В конце года многие работодатели поощряют своих работников за плодотворную работу, выплачивая так называемую "13-ю зарплату", или годовую премию. Многие слышали об этой выплате, но не знают должно ли предприятие предоставлять этот бонус в декабре.

О том, обязан ли работодатель выплачивать 13-ю зарплату, говорится в Кодексе законов о труде Украины.

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Должны ли предприятия в Украине выплачивать 13-ю зарплату

На законодательном уровне понятие 13-я зарплата не определена. На самом деле это годовая премия или дополнительное вознаграждение по результатам года, а потому выплата 13-й зарплаты не обязательна. Однако работодатель может принять решение мотивировать своих сотрудников таким образом. С этой целью он может включить соответствующую премию в коллективный договор или другие внутренние документы предприятия.

Согласно статье 9-1 КЗоТ, работодатели имеют право устанавливать дополнительные льготы и выплаты из собственных средств. Это означает, что предприятия могут предоставлять своим работникам бонусы, в том числе 13-ю зарплату, если это прописано в коллективном договоре или другом внутреннем документе.

Какой размер 13-й зарплаты

Размер вознаграждения определяет работодатель. Обычно выплата равна месячному окладу работника, но могут быть и другие варианты. Например, в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие выплаты:

  • 100% от средней зарплаты для работников со стажем от 1 до 5 лет;
  • 150% для работников со стажем от 6 до 10 лет;
  • 200% для работников со стажем более 10 лет.

Выплата 13-й зарплаты зависит от финансовых возможностей предприятия. Важно отметить, что премия должна выплачиваться только при наличии средств. Кроме того, выплату может получить не весь штат. Например, работники, уволившиеся по собственному желанию без уважительных причин, могут не получить годовую премию.

Сроки выплаты 13-й зарплаты также определяются во внутренних документах предприятия. Обычно деньги начисляют в конце года, но иногда выплату переносят на начало следующего.

Раньше мы писали, что зарплаты в Украине значительно отстают от европейских стандартов. В частности, минимальная оплата труда может сильно отличаться от показателей в странах ЕС.

Также мы говорили, что некоторые работодатели уклоняются от налогов, выплачивая зарплату "в конверте". Это не только нарушает трудовое законодательство и чревато большими штрафами, но и лишает работников государственных гарантий.

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