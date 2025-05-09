Португалия повысила минималку — какой стала сумма в 2025

Человек получает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В 2025 году в Португалии снова повысили размер минимальной зарплаты, однако этого оказалось недостаточно, чтобы улучшить позиции страны на фоне других государств ЕС. Еще в 2024-м Польша опередила Португалию по размеру минималки, а потому страна потеряла место в первой десятке рейтинга.

О том, какую минимальную сумму получают работники в Португалии в 2025 году, отмечается на сайте The Portugal News.

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Согласно договоренности между правительством, профсоюзом UGT и объединениями работодателей, с января 2025 года португальская минимальная заработная плата выросла на 50 евро — с 820 (38 623 грн) до 870 евро (40 978 грн). Это примерно 6% повышения, которое соответствует ежегодной традиции корректировки этого показателя.

Несмотря на регулярный рост в течение последнего десятилетия, минимальная зарплата в Португалии все еще отстает от аналогичных выплат в ряде других стран Европейского Союза. Такой вывод содержится в отчете Организации экономического сотрудничества и развития.

Сейчас Литва опередила Португалию. Там минимальная оплата труда составляет 1 038 евро брутто в месяц (при 12 ежемесячных выплатах), тогда как в Португалии этот показатель равен 1 015 евро.

Какую минималку можно получать в других странах ЕС

Несмотря на это, Португалия занимает 11-ю позицию в европейском рейтинге, поскольку Кипр не повышал минимальную зарплату (она остается на уровне примерно 1 000 евро), что позволило Португалии сохранить свою позицию. Также по данным Евростата:

самую высокую гарантированную минимальную зарплату в ЕС имеет Люксембург — 2 637,79 евро брутто в месяц (при 12 выплатах);

второе место стабильно занимает Ирландия с показателем в 2 281,50 евро;

на третьем — Нидерланды с 2 193,36 евро.

четвертую, пятую и шестую строчки занимают Германия, Бельгия и Франция — те же страны, что и в прошлом году.

А вот самый низкий уровень минимальной заработной платы среди стран ЕС по-прежнему зафиксирован в Болгарии — 550,67 евро брутто в месяц (12 выплат), хотя этот показатель вырос более чем на 15% по сравнению с 2024 годом. В страны с наименьшими размерами минималки также входят Венгрия и Латвия — обе опустились в рейтинге по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы писали, что одна из стран-членов Евросоюза занимает первое место в глобальном рейтинге по размеру минимальной заработной платы. Ее уровень превышает даже аналогичные показатели в самых мощных экономиках мира.

Также мы рассказывали, что в проекте государственного бюджета Украины на 2025 год предусмотрено сохранение ключевых социальных нормативов, в частности прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Было принято решение не пересматривать эти суммы — они остаются такими же, как и в 2024 году.