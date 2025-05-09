Португалія підвищила мінімалку — якою стала сума у 2025

Людина отримує євро. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У 2025 році в Португалії знову підвищили розмір мінімальної зарплати, однак цього виявилося недостатньо, щоб покращити позиції країни на фоні інших держав ЄС. Ще у 2024-му Польща випередила Португалію за розміром мінімалки, а тому країна втратила місце в першій десятці рейтингу.

Про те, яку мінімальну суму отримують працівники в Португалії у 2025 році, зазначається на сайті The Portugal News.

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На скільки зросла мінімалка в Португалії та скільки тепер отримують працівники

Згідно з домовленістю між урядом, профспілкою UGT та об'єднаннями роботодавців, з січня 2025 року португальська мінімальна заробітна плата зросла на 50 євро — з 820 (38 623 грн) до 870 євро (40 978 грн). Це приблизно 6% підвищення, яке відповідає щорічній традиції коригування цього показника.

Попри регулярне зростання протягом останнього десятиліття, мінімальна зарплата в Португалії все ще відстає від аналогічних виплат у ряді інших країн Європейського Союзу. Такий висновок міститься у звіті Організації економічного співробітництва та розвитку.

Зараз Литва випередила Португалію. Там мінімальна оплата праці становить 1 038 євро брутто на місяць (при 12 щомісячних виплатах), тоді як у Португалії цей показник дорівнює 1 015 євро.

Яку мінімалку можна отримувати в інших країнах ЄС

Попри це, Португалія посідає 11-ту позицію у європейському рейтингу, оскільки Кіпр не підвищував мінімальну зарплату (вона залишається на рівні приблизно 1 000 євро), що дозволило Португалії зберегти свою позицію. Також за даними Євростату:

найвищу гарантовану мінімальну зарплату в ЄС має Люксембург — 2 637,79 євро брутто на місяць (при 12 виплатах);

друге місце стабільно займає Ірландія з показником у 2 281,50 євро;

на третьому — Нідерланди з 2 193,36 євро.

четверту, п’яту та шосту сходинки займають Німеччина, Бельгія та Франція — ті ж країни, що й торік.

А от найнижчий рівень мінімальної заробітної плати серед країн ЄС, як і раніше, зафіксований у Болгарії — 550,67 євро брутто на місяць (12 виплат), хоч цей показник зріс більш ніж на 15% у порівнянні з 2024 роком. До країн із найменшими розмірами мінімалки також входять Угорщина та Латвія — обидві опустилися в рейтингу порівняно з минулим роком.

Раніше ми писали, що одна з країн-членів Євросоюзу займає перше місце у глобальному рейтингу за розміром мінімальної заробітної плати. Її рівень перевищує навіть аналогічні показники у найпотужніших економіках світу.

Також ми розповідали, що у проєкті державного бюджету України на 2025 рік передбачено збереження ключових соціальних нормативів, зокрема прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Було ухвалено рішення не переглядати ці суми — вони залишаються такими самими, як і у 2024 році.