Минимальная зарплата в Польше: сколько денег получат работники в мае

В мае 2026 года минимальная заработная плата в Польше останется на уровне 4 806 злотых "брутто" (до налогов). Такой сумма стала после повышения в начале года (на 140 злотых по сравнению с 2025 годом). Хотя эти изменения трудно назвать глобальными, но все же, на фоне роста цен, улучшение ощутимо.

Размер минимальной зарплаты в Польше в мае 2026 года

На официальном портале правительства Польши "Gov.pl" отмечается, что сейчас минимальная зарплата в Польше составляет 4 806 злотых "брутто" в месяц (до налогов). После всех отчислений работники получают на руки около 3 605 злотых (примерно 43,6 тыс. грн).

Кроме того, минимальная почасовая ставка также выросла в начале года и теперь составляет 31,40 злотых "брутто" в час. Это тоже важный показатель, ведь некоторые работают неполный день или по гибкому графику.

На что влияет минимальная зарплата в Польше и кто может получать меньше

Вместе с повышением минимальной зарплаты увеличились и другие выплаты. В частности повысили оплату за ночные смены (+6 злотых/час), а также выросли выплаты при увольнении и некоторые социальные выплаты, в частности пенсионные начисления.

Минимальная зарплата касается всех работников, работающих по трудовому договору, независимо от гражданства. То есть, украинцы, которые работают в Польше легально, также получают такую же минимальную зарплату, как и местные.

Студенты до 26 лет платят меньше взносов, но для них также действует минимальная ставка. Но исключения все же есть:

для стажеров на первые три месяца зарплата может быть ниже;

для лиц, работающих по договору ФЛП (B2B), минимальная зарплата не обязательна.

Стоит отметить, что нарушение правил минимальной зарплаты может привести к штрафам от 1000 до 30 000 злотых за каждого работника.

В общем, польская минимальная зарплата — это примерно 1141 евро "брутто", что ставит Польшу на середину списка европейских стран. Она выше, чем в некоторых странах Восточной Европы, но заметно ниже, чем в самых богатых странах ЕС.

