Мінімальна зарплата в Польщі: скільки грошей отримають працівники в травні

У травні 2026 року мінімальна заробітна плата в Польщі залишиться на рівні 4 806 злотих "брутто" (до податків). Такою сума стала після підвищення на початку року (на 140 злотих порівняно з 2025 роком). Хоча ці зміни важко назвати глобальними, але все ж, на фоні зростання цін, покращення відчутне.

Про те, яким буде розмір мінімальної зарплати в Польщі у травні 2026 року та що залежить від цієї суми

Розмір мінімальної зарплати в Польщі у травні 2026 року

На офіційному порталі уряду Польщі "Gov.pl" зазначається, що зараз мінімальна зарплата в Польщі становить 4 806 злотих "брутто" на місяць (до податків). Після усіх відрахувань працівники отримують на руки близько 3 605 злотих (приблизно 43,6 тис. грн).

Окрім того, мінімальна погодинна ставка також зросла на початку року і тепер складає 31,40 злотих "брутто" за годину. Це теж важливий показник, адже дехто працює неповний день або за гнучким графіком.

На що впливає мінімальна зарплата в Польщі та хто може отримувати менше

Разом з підвищенням мінімальної зарплати збільшилися й інші виплати. Зокрема підвищили оплату за нічні зміни (+6 злотих/год), а також зросли виплати при звільненні та деякі соціальні виплати, зокрема пенсійні нарахування.

Мінімальна зарплата стосується усіх працівників, які працюють за трудовим договором, незалежно від громадянства. Тобто, українці, які працюють в Польщі легально, також отримують таку ж мінімальну зарплату, як і місцеві.

Студенти до 26 років платять менше внесків, але для них також діє мінімальна ставка. Але винятки все ж є:

для стажерів на перші три місяці зарплата може бути нижчою;

для осіб, які працюють за договором ФОП (B2B), мінімальна зарплата не обов'язкова.

Варто зазначити, що порушення правил щодо мінімальної зарплати може призвести до штрафів від 1000 до 30 000 злотих за кожного працівника.

Загалом, польська мінімальна зарплата — це приблизно 1141 євро "брутто", що ставить Польщу на середину списку європейських країн. Вона вища, ніж в деяких країнах Східної Європи, але помітно нижча, ніж у найбагатших країнах ЄС.

