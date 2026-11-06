Мужчина держит смартфон. Фото: Pexels

Вести блог на YouTube можно не только ради популярности, но и ради заработка. Украинские авторы могут получать деньги за рекламу в видео, сотрудничать с брендами и зарабатывать на донатах от зрителей. В то же время даже миллионные просмотры на собственном канале не гарантируют одинаковой суммы для всех. Доход зависит от тематики канала, формата роликов и страны, в которой проживает аудитория.

Сколько можно заработать на собственном блоге на YouTube в 2026 году — выясняли Новини.LIVE.

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Сколько YouTube платит за просмотры

Один из показателей, по которому блогеры оценивают свой доход — RPM. Это сумма, которую автор получает за каждую тысячу просмотров после распределения дохода с платформой.

По данным Mate academy, в 2026 году для украинских авторов ориентир составляет от 1 до 4 долларов за тысячу просмотров. Точная сумма зависит от канала и его зрителей.

Например, если рассчитывать по такому диапазону, можно получить следующие суммы:

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10 тысяч просмотров — от 10 до 40 долларов;

50 тысяч просмотров — от 50 до 200 долларов;

100 тысяч просмотров — от 100 до 400 долларов;

500 тысяч просмотров — от 500 до 2000 долларов;

1 миллион просмотров — от 1000 до 4000 долларов.

Эти суммы относятся к примерному доходу от монетизации длинных видео. Реальная выплата может быть меньше или больше.

Сколько зарабатывает украинский блогер с 250 тысячами подписчиков

Примером реального заработка поделился один из украинских блогеров. Он рассказал, что его YouTube-канал насчитывает около 250 тысяч подписчиков, а монетизация приносит от 1000 до 1500 долларов в месяц.

По его словам, он публикует примерно два видео в неделю. Один ролик набирает от 45 тысяч до 140 тысяч просмотров, а средний показатель составляет 60–70 тысяч. Всего за месяц канал получает около 500–600 тысяч просмотров.

В то же время блогер пояснил, что этих денег недостаточно для покрытия всех расходов на команду. Поэтому основной заработок авторов часто связан не только с выплатами от YouTube, но и с рекламными интеграциями.

От чего зависит заработок на YouTube

Одинаковое количество просмотров может приносить разные доходы. На доход влияют несколько факторов.

Тематика канала. Реклама в видео о финансах, бизнесе, автомобилях или технологиях может приносить больше, чем в развлекательном или детском контенте. Это связано с тем, сколько рекламодатели готовы платить за внимание такой аудитории. Страна зрителей. Если видео смотрят преимущественно в Украине, доход может быть ниже, чем у каналов с большой аудиторией из США или стран Западной Европы. Формат видео. Длинные ролики и короткие Shorts имеют разные условия монетизации. Большое количество просмотров коротких видео не всегда означает большие суммы дохода. Активность аудитории. Для рекламодателей важны не только подписчики, но и то, сколько людей регулярно смотрят видео, комментируют их и взаимодействуют с каналом.

Как блогеры зарабатывают, помимо просмотров

Монетизация YouTube — не единственный источник дохода. Авторы также могут получать деньги за рекламные интеграции, когда рассказывают о товаре или услуге в своём видео.

Еще один вариант — платная поддержка со стороны зрителей. На YouTube есть спонсорство канала, Super Chat, Super Stickers и Super Thanks. Участники партнерской программы могут использовать эти функции, если они доступны для их канала.

По словам специалистов, даже блогеры с несколькими тысячами подписчиков могут зарабатывать на сотрудничестве с брендами.

Сколько подписчиков нужно, чтобы начать зарабатывать

Чтобы получать долю дохода от рекламы через партнерскую программу YouTube, канал должен соответствовать требованиям платформы.

По состоянию на ноябрь 2026 года для подачи заявки необходимо иметь:

не менее 1000 подписчиков и 4000 часов просмотра общедоступных видео за последние 12 месяцев;

или 1000 подписчиков и 10 миллионов действительных просмотров Shorts за последние 90 дней.

Также канал должен соблюдать правила монетизации YouTube, не иметь активных предупреждений за нарушение правил сообщества и соответствовать другим требованиям платформы. После подачи заявки YouTube проверяет канал и только тогда принимает решение о подключении монетизации.

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