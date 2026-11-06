Чоловік тримає смартфон. Фото: Pexels

Вести блог на YouTube можна не лише для популярності, а й заради заробітку. Українські автори можуть отримувати гроші за рекламу у відео, співпрацювати з брендами та заробляти на донатах від глядачів. Водночас навіть мільйонні перегляди на власному каналі не гарантують однакової суми для всіх. Дохід залежить від тематики каналу, формату роликів і країни, у якій живе аудиторія.

Скільки можна заробити на власному блозі у YouTube в 2026 році — дізнавались Новини.LIVE.

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Скільки YouTube платить за перегляди

Один із показників, за яким блогери оцінюють свій дохід — RPM. Це сума, яку автор отримує за кожну тисячу переглядів після розподілу доходу з платформою.

За даними Mate academy, у 2026 році для українських авторів орієнтир становить близько від 1 до 4 доларів за тисячу переглядів. Точна сума залежить від каналу та його глядачів.

Для прикладу, якщо рахувати за таким діапазоном, можна отримати такі суми:

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10 тисяч переглядів — від 10 до 40 доларів;

50 тисяч переглядів — від 50 до 200 доларів;

100 тисяч переглядів — від 100 до 400 доларів;

500 тисяч переглядів — від 500 до 2000 доларів;

1 мільйон переглядів — від 1000 до 4000 доларів.

Ці суми стосуються приблизного доходу від монетизації довгих відео. Реальна виплата може бути меншою або більшою.

Скільки заробляє український блогер із 250 тисячами підписників

Прикладом реального заробітку поділився один з українських блогерів. Він розповів, що його YouTube-канал має близько 250 тисяч підписників, а монетизація приносить від 1000 до 1500 доларів на місяць.

За його словами, він публікує приблизно два відео на тиждень. Один ролик набирає від 45 тисяч до 140 тисяч переглядів, а середній показник становить 60-70 тисяч. Загалом за місяць канал отримує близько 500-600 тисяч переглядів.

Водночас блогер пояснив, що цих грошей недостатньо для покриття всіх витрат на команду. Тому основний заробіток авторів часто пов'язаний не лише з виплатами YouTube, а й із рекламних інтеграцій.

Від чого залежить заробіток на YouTube

Однакова кількість переглядів може приносити різні гроші. На дохід впливають кілька факторів.

Тематика каналу. Реклама у відео про фінанси, бізнес, автомобілі чи технології може приносити більше, ніж у розважальному або дитячому контенті. Це пов'язано з тим, скільки рекламодавці готові платити за увагу такої аудиторії. Країна глядачів. Якщо відео дивляться переважно в Україні, дохід може бути нижчим, ніж у каналів із великою аудиторією зі США або країн Західної Європи. Формат відео. Довгі ролики та короткі Shorts мають різні умови монетизації. Велика кількість переглядів коротких відео не завжди означає великі суми доходу. Активність аудиторії. Для рекламодавців важливі не лише підписники, а й те, скільки людей регулярно дивляться відео, коментують їх і взаємодіють із каналом.

Як блогери заробляють, крім переглядів

Монетизація YouTube — не єдине джерело доходу. Автори також можуть отримувати гроші за рекламні інтеграції, коли розповідають про товар або послугу у своєму відео.

Ще один варіант — платна підтримка від глядачів. На YouTube є спонсорство каналу, Super Chat, Super Stickers і Super Thanks. Учасники партнерської програми можуть використовувати ці функції, якщо вони доступні для їхнього каналу.

За словами фахівців, навіть блогери з кількома тисячами підписників можуть заробляти на співпраці із брендами.

Скільки підписників потрібно, щоб почати заробляти

Щоб отримувати частку доходу від реклами через партнерську програму YouTube, канал має відповідати вимогам платформи.

Станом на листопад 2026 року для подання заявки потрібно мати:

щонайменше 1000 підписників і 4000 годин перегляду загальнодоступних відео за останні 12 місяців;

або 1000 підписників і 10 мільйонів дійсних переглядів Shorts за останні 90 днів.

Також канал має дотримуватися правил монетизації YouTube, не мати активних попереджень за порушення правил спільноти та відповідати іншим вимогам платформи. Після подання заявки YouTube перевіряє канал і лише тоді ухвалює рішення про підключення монетизації.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, на якому металобрухті можна заробити в листопаді. Мідь залишається одним із найзатребуваніших металів. Середня ціна становить 400-500 грн за кілограм.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи треба сплачувати податки з доходів з TikTok. Ведення блогу дозволяє заробляти десятки тисяч гривень. Однак вимога оподатковувати свій заробіток нікуди не зникає.