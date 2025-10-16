Материальная помощь военнослужащим — кто может получить в октябре 2025 года

Материальная помощь военным — кто может получить в октябре
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, кроме основного денежного обеспечения, могут рассчитывать на ряд дополнительных социальных гарантий от государства. Одной из таких является материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов.
Новини.LIVE рассказывают, кто из военных может рассчитывать на такую выплату и в каком размере она начисляется.
Кто имеет право на получение материальной помощи
Порядок предоставления этой помощи определен постановлением Кабинета Министров Украины №704 и приказом Министерства обороны №260. Условия выплат материальной помощи на 2025 год закреплены в поручении Министра обороны №156/уд от 09.01.2025.
Согласно ему, право на материальную помощь имеют военнослужащие или члены их семей в следующих случаях:
- Получение инвалидности вследствие ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при защите Родины.
- Семьи военных, находящихся в плену (кроме тех, кто сдался добровольно); содержатся как заложники; интернированы в нейтральных государствах; считаются пропавшими без вести.
- События 2024-2025 годов, если право на помощь не было реализовано ранее. К таким событиям относятся смерть военнослужащего или его близких родственников (жены, мужа, детей, родителей); рождение или усыновление ребенка военнослужащим; серьезные проблемы со здоровьем у военнослужащего или его семьи, подтвержденные медицинскими документами.
Среди медицинских оснований:
- заболевания туберкулезом, ВИЧ/СПИД, вирусные гепатиты В или С;
- лечение или реабилитация более 30 дней подряд из-за ранения, контузии или заболевания, связанные с защитой государства;
- прохождение химио-, лучевой или хирургической терапии при онкологических заболеваниях;
- получения ранения во время выполнения боевых задач в период военного положения;
- травмы или увечья членов семьи военнослужащего, вызванные российской военной агрессией.
Какая сумма помощи и как оформить в октябре 2025 года
Материальная помощь предоставляется в размере месячного денежного обеспечения военнослужащего. В него входят должностной оклад, оклад по воинскому званию, надбавка за выслугу лет, ежемесячные дополнительные выплаты по должности (кроме вознаграждений).
Получить эту помощь можно раз в год. Для этого необходимо подать рапорт на имя непосредственного командира и приложить подтверждающие документы, удостоверяющие право на выплату.
