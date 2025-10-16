Матеріальна допомога військовослужбовцям — хто може отримати у жовтні 2025 року

Військові після виконання завдання. Фото: УНІАН

Військовослужбовці Збройних Сил України та інших військових формувань, окрім основного грошового забезпечення, можуть розраховувати на низку додаткових соціальних гарантій від держави. Однією з таких є матеріальна допомога для розв’язання соціально-побутових питань.

Новини.LIVE розповідають, хто з військових може розраховувати на таку виплату та в якому розмірі вона нараховується.

Хто має право на отримання матеріальної допомоги

Порядок надання цієї допомоги визначено постановою Кабінету Міністрів України №704 та наказом Міністерства оборони №260. Умови виплат матеріальної допомоги на 2025 рік закріплені у дорученні Міністра оборони №156/уд від 09.01.2025.

Відповідно до нього, право на матеріальну допомогу мають військовослужбовці або члени їхніх сімей у таких випадках:

Отримання інвалідності внаслідок поранення, контузії, травми чи каліцтва, отриманих під час захисту Батьківщини. Сім’ї військових, які перебувають у полоні (крім тих, хто здався добровільно); утримуються як заручники; інтерновані у нейтральних державах; вважаються зниклими безвісти. Події 2024–2025 років, якщо право на допомогу не було реалізовано раніше. До таких подій належать смерть військовослужбовця або його близьких родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків); народження чи усиновлення дитини військовослужбовцем; серйозні проблеми зі здоров’ям у військовослужбовця чи його родини, підтверджені медичними документами.

Серед медичних підстав:

захворювання на туберкульоз, ВІЛ/СНІД, вірусні гепатити В або С;

лікування чи реабілітація понад 30 днів поспіль через поранення, контузії або захворювання, пов’язані із захистом держави;

проходження хіміо-, променевої чи хірургічної терапії при онкологічних захворюваннях;

отримання поранення під час виконання бойових завдань у період воєнного стану;

травми або каліцтва членів родини військовослужбовця, спричинені російською військовою агресією.

Яка сума допомоги та як оформити у жовтні 2025 року

Матеріальна допомога надається у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця. До нього входять посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, щомісячні додаткові виплати за посадою (крім винагород).

Отримати цю допомогу можна раз на рік. Для цього необхідно подати рапорт на ім’я безпосереднього командира та додати підтверджувальні документи, які засвідчують право на виплату.

