Массовый перерасчет субсидий в Украине: у кого увеличится сумма помощи в июле

Размер субсидий в Украине в июле. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 1 июля в некоторых городах Украины вступили в силу новые тарифы на водоснабжение и водоотведение. В связи с этим для людей, получающих жилищные субсидии, сумма государственной помощи будет автоматически изменена.

О том, у кого и как изменится размер субсидии в июле, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

У кого увеличится размер субсидии в июле

В ПФУ пояснили, что жителям населенных пунктов, где повысили стоимость воды, не нужно подавать никаких заявлений или лично обращаться в Пенсионный фонд. После того как в учреждение поступит официальная информация о новых коммунальных тарифах, специалисты сами проведут перерасчет.

В фонде подчеркнули, что увеличение стоимости жилищно-коммунальных услуг автоматически влияет на размер субсидии. Если тарифы растут, сумма государственной помощи также пересматривается. Никаких дополнительных документов или повторного оформления от получателей не потребуется.

Как изменится размер субсидии из-за роста тарифов на воду. Фото: Новости.LIVE

Обновленный размер субсидии рассчитают с учетом действующих тарифов и обязательного платежа для каждого домохозяйства. Поэтому украинцам, имеющим право на такую помощь, ничего делать не нужно — все изменения внесут автоматически.

Кому стоит ожидать повышения размера субсидии в июле

В соответствии с законом №4777-ІХ, местные власти теперь самостоятельно устанавливают тарифы для предприятий водоснабжения. НКРЭКП может проверять обоснованность новых расценок, но окончательное решение принимают органы местного самоуправления.

Часть водоканалов уже решила повысить стоимость своих услуг. С 1 июля 2026 года для населения будут действовать следующие тарифы за один кубометр воды:

Черниговводоканал — 64,76 грн вместо 70,7 грн (без НДС);

Черкассыводоканал — 47,26 грн вместо 27,6 грн (без НДС);

Тернопольводоканал — 72,78 грн вместо 36,7 грн (без НДС);

Ровнооблводоканал — 57,04 грн вместо 32,6 грн (без НДС);

Полтававодоканал — 84,9 грн вместо 33,7 грн (с НДС);

Кременчугводоканал — 67,4 грн вместо 31,8 грн (с НДС);

Винницаоблводоканал — 81,07 грн вместо 25,57 грн (с НДС).

В то же время не все новые тарифы уже окончательно утверждены. Некоторые предприятия лишь обнародовали свои предложения в ходе общественных обсуждений, поэтому после рассмотрения замечаний цифры еще могут измениться.

Несмотря на это, вероятность того, что тарифы снизят, очень невелика. Представители водоканалов объясняют, что нынешняя стоимость услуг не покрывает реальных затрат. Постоянно дорожают электроэнергия, топливо, транспортировка, материалы, ремонтные работы и зарплаты работников, поэтому действующие тарифы остаются экономически невыгодными для предприятий.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ближайшее время НКРЭКП может рассмотреть инициативу Укрэнерго о повышении тарифа на передачу электроэнергии. Если решение будет принято, стоимость может вырасти примерно на 30%. В первую очередь это скажется на бизнесе, но со временем последствия почувствуют и обычные украинцы — из-за повышения цен на различные товары и услуги.

Также Новини.LIVE сообщали, что газоснабжающие компании уже объявили цены на природный газ, которые будут действовать в июле 2026 года. Сегодня на рынке работают восемь поставщиков. Половина из них предлагает только годовой тарифный план, а остальные позволяют клиентам самостоятельно выбирать между годовой и месячной ценой.