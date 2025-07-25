Украинки могут получать дополнительные деньги на пенсии — кому доплачивают почти 1000 грн

Человек держит 1000 гривен. Фото: УНИАН

Государство предусмотрело для отдельных категорий украинок возможность получать доплаты к пенсии, а также выйти на заслуженный отдых раньше. Однако для этого женщина должна соответствовать нескольким критериям.

О том, кому из женщин государство доплачивает почти 1 000 грн ежемесячно, отмечается в статье 5 Закона Украины №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

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Кто имеет право на надбавку к пенсии

Мамы, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут получать доплату к основной пенсии.

Размер надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это максимум 944,4 грн ежемесячно (прожиточный минимум — 2 361 грн).

Если мать умерла или была лишена родительских прав, право на доплату может перейти к отцу, при условии, что именно он воспитывал детей до шести лет.

Родители, воспитавшие пятерых и более детей, могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию:

женщины — с 50 лет и при 15 годах стажа;

мужчины — с 55 лет при таком же минимальном стаже.

Какие документы нужны

Чтобы оформить пенсию раньше срока, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить:

трудовую книжку;

копии паспортов детей;

паспорт гражданина Украины;

документы о страховом стаже;

идентификационный код (РНОКПП);

свидетельства о рождении детей.

Подать заявление можно не раньше, чем за месяц до достижения 50 лет, и не позднее трех месяцев после этого возраста.

Ранее мы писали, что многие пенсионерки в Украине получают мизерные выплаты, а потому, без помощи семьи или накоплений, выжить сложно. В таких условиях государственные льготы — это важная поддержка, которой стоит пользоваться.

Также мы рассказывали, что ранее в Украине не выполняли решения судов по доплатам к пенсиям, но теперь ситуация изменилась — заработал механизм выплат таких долгов.