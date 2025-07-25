Украинки могут получать дополнительные деньги на пенсии — кому доплачивают почти 1000 грн

Почти 1000 грн к пенсии — за что доплачивают женщинам в 2025
Государство предусмотрело для отдельных категорий украинок возможность получать доплаты к пенсии, а также выйти на заслуженный отдых раньше. Однако для этого женщина должна соответствовать нескольким критериям.
О том, кому из женщин государство доплачивает почти 1 000 грн ежемесячно, отмечается в статье 5 Закона Украины №1767-III "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Кто имеет право на надбавку к пенсии
Мамы, которые родили или усыновили пятерых и более детей и воспитали их до шестилетнего возраста, могут получать доплату к основной пенсии.
Размер надбавки составляет от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В 2025 году это максимум 944,4 грн ежемесячно (прожиточный минимум — 2 361 грн).
Если мать умерла или была лишена родительских прав, право на доплату может перейти к отцу, при условии, что именно он воспитывал детей до шести лет.
Родители, воспитавшие пятерых и более детей, могут воспользоваться правом на досрочный выход на пенсию:
- женщины — с 50 лет и при 15 годах стажа;
- мужчины — с 55 лет при таком же минимальном стаже.
Какие документы нужны
Чтобы оформить пенсию раньше срока, необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить:
- трудовую книжку;
- копии паспортов детей;
- паспорт гражданина Украины;
- документы о страховом стаже;
- идентификационный код (РНОКПП);
- свидетельства о рождении детей.
Подать заявление можно не раньше, чем за месяц до достижения 50 лет, и не позднее трех месяцев после этого возраста.
Ранее мы писали, что многие пенсионерки в Украине получают мизерные выплаты, а потому, без помощи семьи или накоплений, выжить сложно. В таких условиях государственные льготы — это важная поддержка, которой стоит пользоваться.
Также мы рассказывали, что ранее в Украине не выполняли решения судов по доплатам к пенсиям, но теперь ситуация изменилась — заработал механизм выплат таких долгов.
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