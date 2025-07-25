Українки можуть отримувати додаткові гроші на пенсії — кому доплачують майже 1000 грн

Людина тримає 1000 гривень. Фото: УНІАН

Держава передбачила для окремих категорій українок можливість отримувати доплати до пенсії, а також вийти на заслужений відпочинок раніше. Однак для цього жінка повинна відповідати кільком критеріям.

Про те, кому з жінок держава доплачує майже 1 000 грн щомісяця, зазначається у статті 5 Закону України №1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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Хто має право на надбавку до пенсії

Мами, які народили або всиновили п’ятьох і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку, можуть отримувати доплату до основної пенсії.

Розмір надбавки становить від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2025 році це максимум 944,4 грн щомісяця (прожитковий мінімум — 2 361 грн).

Якщо мати померла або була позбавлена батьківських прав, право на доплату може перейти до батька, за умови, що саме він виховував дітей до шести років.

Батьки, які виховали п’ятьох і більше дітей, можуть скористатися правом на достроковий вихід на пенсію:

жінки — з 50 років і при 15 роках стажу;

чоловіки — з 55 років при такому ж мінімальному стажі.

Які документи потрібні

Щоб оформити пенсію раніше терміну, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати:

трудову книжку;

копії паспортів дітей;

паспорт громадянина України;

документи про страховий стаж;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

свідоцтва про народження дітей.

Подати заяву можна не раніше, ніж за місяць до досягнення 50 років, і не пізніше трьох місяців після цього віку.

Раніше ми писали, що багато пенсіонерок в Україні отримують мізерні виплати, а тому, без допомоги родини чи накопичень, вижити складно. У таких умовах державні пільги — це важлива підтримка, якою варто користуватись.

Також ми розповідали, що раніше в Україні не виконували рішення судів щодо доплат до пенсій, але тепер ситуація змінилася — запрацював механізм виплат таких боргів.