Мужчина на лыжах. Фото: Pexels

Горнолыжный комплекс «Плай» во Львовской области первым в Украине открывает лыжный сезон 2026–2027 годов. Старт состоялся 28 ноября, и уже вчера желающие могли выйти на лыжи и сноуборды с 11 часов утра. В этом году сезон начинается почти на месяц раньше, чем прошлой зимой, когда комплекс заработал только 27 декабря 2025 года. Мы узнали актуальные цены на ски-пассы, отели и развлечения горнолыжного курорта.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Плай.

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Каковы цены на ски-пассы в новом сезоне

Горнолыжный комплекс "Плай" расположен возле села Плавье в Сколевском районе и является одним из самых популярных зимних курортов Львовской области с трассами разных уровней сложности.

Администрация уже объявила об открытии низкого сезона. В комментариях в социальных сетях люди начали спрашивать о цене на катание, на что комплекс ответил, что цены такие же, как и в сезоне 2025–2026.

Цены на ски-пасс в низкий сезон. Фото: скриншот

Прокат снаряжения и стоимость лыжной школы

Для туристов, у которых нет собственного инвентаря или которые только осваивают спуск на лыжах или сноуборде, на территории комплекса работают пункты проката, ски-сервис и лыжная школа:

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Аренда комплекта снаряжения обойдется от 800 до 1 100 грн в день. Индивидуальное занятие с инструктором обойдется в 1 800 грн в час. Групповые тренировки — от 1 400 грн за 2 часа, причем в стоимость обучения уже входит ски-пасс.

Какие цены в ресторанах комплекса

На территории Плай расположено не менее 4 заведений общественного питания. Например, в ресторане "У Господаря" цены на первые и основные блюда начинаются от 240 гривен.

Рацион из первого блюда, основного блюда и напитка обойдется:

Красный борщ — 280 гривен за порцию 360 г; Котлета по-киевски с картофельным пюре и огурцами пикули — 360 гривен за порцию почти 400 г; Сок в ассортименте — 80 гривен за 250 мл.

Однако посетителям стоит быть готовыми отдать ещё 5% от счета за обслуживание. Об этом предупреждают как на сайте меню заведения, так и в самом ресторане.

Общий счет составил 756 гривен вместе с обслуживанием. Стоит отметить, что порции стандартные по размеру, и их вполне достаточно, чтобы наесться.

Каковы цены на отель

Стоимость проживания в отеле горнолыжного курорта зависит от периода сезона, в который будут заселяться туристы. На сайте комплекса предложены 2 варианта:

Стандарт с балконом. Стандартный номер в мансарде.

Цены на номера одинаковые — от 2 700 до 4 500 гривен за ночь. В стоимость входит:

парковка;

завтрак;

вид на горы;

250 м до подъемника на горы.

Отель Плай. Фото: Плай

Номер в отеле "Плай". Фото: Плай

Номер в отеле "Плай". Фото: Плай 1 / 3





С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как не переплатить за отдых в Буковеле. Большая часть бюджета уходит на ски-пассы. Однако на такое развлечение можно приобрести абонемент по значительно более низкой цене, чем та, которую платят все.

Также мы более подробно сообщали, во сколько примерно обойдутся развлечения на популярном горнолыжном курорте. По сравнению с 2025 годом цены несколько изменились. Например, за тот же родельбан теперь придется заплатить не менее 1 000 гривен.