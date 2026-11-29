Чоловік на лижах. Фото: Pexels

Гірськолижний комплекс "Плай" на Львівщині першим в Україні відкриває сезон катання 2026-2027 років. Старт відбувся 28 листопада, де охочі могли вже вчора вийти на лижі та сноуборди з 11 години ранку. Цьогоріч сезон стартує майже на місяць раніше, ніж попередньої зими, коли комплекс запрацював лише 27 грудня 2025 року. Ми дізнались актуальні ціни на скіпаси, готелі та розваги гірськолижного курорту.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Плай.

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Які ціни на скіпаси у новому сезоні

Гірськолижний комплекс "Плай" розташований біля села Плав’є на Сколівщині та є одним із найпопулярніших зимових курортів Львівської області з трасами різних рівнів складності.

Адміністрація вже заявила про відкриття низького сезону. У коментарях в соціальних мережах люди почали розпитувати ціну на катання, на що комплекс заявив, що ціни такі самі, як і в сезон 2025-2026.

Ціни на скіпас в низький сезон. Фото: скриншот

Прокат спорядження та вартість лижної школи

Для туристів, які не мають власного інвентарю або лише опановують спуск на лижах чи сноуборді, на території комплексу працюють пункти прокату, скі-сервіс та лижна школа:

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Оренда комплекту спорядження обійдеться від 800 до 1 100 грн на день. Індивідуальне заняття з інструктором коштуватиме 1 800 грн за годину. Групові тренування — від 1 400 грн за 2 години, де у вартість навчання вже входить скіпас.

Які ціни у ресторанах комплексу

На території Плай розташовано щонайменше 4 заклади харчування. Наприклад, в ресторані "У Господаря" ціни на перші та основні страви стартують від 240 гривень.

Раціон із першої, основної страви та напою обійдеться:

Червоний борщ — 280 гривень за порцію 360 г; Котлета по-київські з картопляним пюре і огірками пікулі — 360 гривень за порцію майже в 400 г; Сік в асортименті — 80 гривень за 250 мл.

Проте відвідувачам варто готуватись віддати ще 5% від чеку за обслуговування. Про це попереджають як на сайті меню закладу, так і в самому ресторані.

Весь чек обійшовся у 756 гривень разом з обслуговуванням. Варто зазначити, що порції стандартні за розміром, якими цілком можна насититись.

Які ціни на готель

Вартість проживання в готелі гірськолижного курорту залежить від періоду сезону, в який заселятимуться туристи. На сайті комплексу запропоновано 2 варіанти:

Стандарт з балконом. Стандарт мансардний.

Ціни на номери однакові — від 2 700 до 4 500 гривень за ніч. У вартість входить:

парковка;

сніданок;

вид на гори;

250 м до витягу на гори.

Готель Плай. Фото: Плай

Номер в готелі Плай. Фото: Плай

Номер в готелі Плай. Фото: Плай 1 / 3





З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як не переплатити за відпочинок в Буковелі. Більшість частина бюджету йде на скі-паси. Однак така розвага має абономент на значно нижчу ціну, ніж за яку платять всі.

Також ми більш детально повідомляли, в яку суму орієнтовно обійдуться розваги на популярному гірськолижному курорті. Порівняно з 2025 роком, ціни дещо змінились. Наприклад, за той самий родельбан тепер доведеться заплатити щонайменше 1 000 гривень.