Запросы от налоговой — как украинцам реагировать на письма и что будет за игнорирование

Женщина работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы могут получать запросы и письма от налоговой в Электронном кабинете плательщика. При отсутствии ответа на обращение ГНС имеет полномочия провести документальную внеплановую проверку. Возникают вопросы, какие запросы контролирующего органа считаются законными и как украинцам следует на них реагировать.

Об этом рассказала адвокат по спорам с органами контроля Екатерина Чучалина на портале 7eminar.

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Куда поступают письма от налоговой

Переписка между налогоплательщиком и контролирующим органом может проходить в электронном виде. Документы отправляют в Электронный кабинет, одновременно с этим приходят письма на почту с информацией о дате/времени отправки запроса.

Но такой формат коммуникации допустим только при условии подачи заявления о желании получать письма от ГНС через Электронный кабинет (формирование доступно в меню "Заявления, запросы для получения информации"). В противном случае документы направляются заказным письмом с уведомлением о вручении.

"Если плательщик подал такое заявление, то должен ответить на законный (соответствующий требованиям законодательства) электронный запрос налоговиков. Плательщики, которые не подали заявление о желании получать документы через Электронный кабинет, не обязаны отвечать", — отметила эксперт.

Какой запрос ГНС законный

Украинцы освобождаются от обязанности отвечать на письма, если они составлены с нарушениями требований или вручены ненадлежащим образом. Запрос о предоставлении информации должен содержать:

конкретные основания для отправки документа;

перечень сведений и справок, которые требуют предоставить;

печать налогового органа.

Без четко очерченных обстоятельств плательщик лишен объективной возможности предоставить мотивированные объяснения и их документальное подтверждение. Внеплановая проверка ГНС, которая состоялась на основании отсутствия ответа на письмо, считается неправомерной.

Как реагировать на письма налоговиков

Даже если запрос сформирован ненадлежащим образом, на него лучше ответить. Плательщику нужно указать, что отсутствие перечня информации лишило его возможности предоставить пояснения или копии документов. Также не помешает:

обратить внимание контролирующего органа на нарушения в формировании запроса;

настоять на неправомерности обращения;

уточнить, что предоставляете объяснения по собственной доброй воле, хотя не обязаны это делать.

Что касается сроков ответа, то дается 15 рабочих дней после получения письма. Отметим, согласно Налоговому кодексу, существует финансовая ответственность за игнорирование законного запроса ГНС — штраф в размере 5 минимальных зарплат (40 000 грн в 2025 году).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, упрощенная система налогообложения предусматривает много ограничений и правил, несоблюдение которых карается штрафными санкциями и аннулированием единого налога. ГНС массово проверяет ФЛП на соблюдение требований законодательства.

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