Запити від податкової — як українцям реагувати на листи і що буде за ігнорування

Жінка працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українці можуть отримувати запити і листи від податкової в Електронному кабінеті платника. За відсутності відповіді на звернення ДПС має повноваження провести документальну позапланову перевірку. Виникають питання, які запити контролюючого органу вважаються законними та як українцям слід на них реагувати.

Про це розповіла адвокатка зі спорів з органами контролю Катерина Чучаліна на порталі 7eminar.

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Куди надходять листи від податкової

Листування між платником податків і контролюючим орган може проходити в електронному вигляді. Документи надсилають в Електронний кабінет, одночасно з цим приходять листи на пошту з інформацією про дату/час відправлення запиту.

Але такий формат комунікації допустимий лише за умови подання заяви про бажання отримувати листи від ДПС через Електронний кабінет (формування доступне в меню "Заяви, запити для отримання інформації"). В інакшому випадку документи надсилаються рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

"Якщо платник подав таку заяву, то має відповісти на законний (такий, що відповідає вимогам законодавства) електронний запит податківців. Платники, які не подали заяву про бажання отримувати документи через Електронний кабінет, не зобов’язані відповідати", — зауважила експертка.

Який запит ДПС законний

Українці звільняються від обов’язку відповідати на листи, якщо вони складені з порушеннями вимог або вручені неналежним чином. Запит про надання інформації повинен містити:

конкретні підстави для надсилання документу;

перелік відомостей і довідок, які вимагають надати;

печатку податкового органу.

Без чітко окреслених обставин платник позбавлений об’єктивної можливості надати вмотивовані пояснення та їх документальне підтвердження. Позапланова перевірка ДПС, яка відбулася на підставі відсутності відповіді на лист, вважається неправомірною.

Як реагувати на листи податківців

Навіть якщо запит сформовано неналежним чином, на нього краще відповісти. Платнику потрібно вказати, що відсутність переліку інформації позбавила його можливості надати пояснення чи копії документів. Також не завадить:

звернути увагу контролюючого органу на порушення у формуванні запиту;

наполягти на неправомірності звернення;

уточнити, що надаєте пояснення з власної доброї волі, хоча не зобов’язані це робити.

Щодо строків відповіді, то дається 15 робочих днів після отримання листа. Зауважимо, згідно з Податковим кодексом, існує фінансова відповідальність за ігнорування законного запиту ДПС — штраф у розмірі 5 мінімальних зарплат (40 000 грн у 2025 році).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, спрощена система оподаткування передбачає багато обмежень і правил, недотримання яких карається штрафними санкціями та анулюванням єдиного податку. ДПС масово перевіряє ФОПів на дотримання вимог законодавства.

Також ми писали, як підприємцям підготуватися до податкової перевірки. Потрібно здійснити ревізію всіх документів, провести аудит трудових відносин і податкових зобов’язань, а також проаналізувати фінансові операції на ознаки ризиковості.