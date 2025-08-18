Зарплаты врачей в Украине вырастут — в правительстве назвали новые суммы

Мужчина держит деньги. Фото: Unsplash

В условиях полномасштабной войны работа медиков имеет особое значение для страны. Именно поэтому правительство Украины приняло решение о существенном повышении их зарплат.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Реклама

Читайте также:

На сколько вырастут зарплаты медиков

По ее словам, оплата труда медиков первичного звена и экстренной помощи вырастет до 35 тыс. гривен. Дополнительные финансовые стимулы получат те, кто работает в селах и прифронтовых регионах.

"Повышаем зарплаты врачей первички и экстренки до 35 тыс. гривень, вводим дополнительные стимулы для медиков в селах и прифронтовых регионах", — сообщила Свириденко.

Также правительство анонсировало ряд новых инициатив в сфере здравоохранения:

открытие 200 Центров ментального здоровья;

создание почти 300 реабилитационных пространств;

запуск электронного кабинета пациента и е-Лицензии;

ежегодные бесплатные медицинские обследования для украинцев в возрасте от 40 лет.

Какие дополнительные изменения для украинцев готовит правительство

Представленная программа деятельности правительства охватывает 12 ключевых направлений, среди которых:

безопасность;

оборона;

восстановление страны;

поддержка бизнеса;

помощь ветеранам;

борьба с коррупцией.

Согласно планам, не менее половины бюджета на вооружение будет направлено на закупку украинского оружия. К производству вооружения присоединятся иностранные компании Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS и Kongsberg D&A.

Для бизнеса будет действовать пятилетний мораторий на проверки. Правительство также анонсировало запуск новых цифровых сервисов — е-Нотариата, е-Суда и модернизированных ЦПАУ. Семьи с новорожденными детьми получат повышенные выплаты, которые охватят около 180 тысяч семей.

На развитие прифронтовых регионов в 2025 году планируется выделить 25 млрд гривен, а в 2026-м — уже 50 млрд гривен. Кроме того, международные партнеры подтвердили финансовую поддержку Украины на сумму 37,4 млрд долларов в 2026-2027 годах.

Ранее мы писали, что с 2025 года государство будет выплачивать единовременное пособие молодым медикам, которые после интернатуры решат работать в селах или вблизи фронта.

Также мы рассказывали, что правительство планирует ввести ежегодные бесплатные обследования для граждан от 40 лет в рамках программы укрепления системы здравоохранения и поддержки медиков.