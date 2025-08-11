200 тис. грн на старті кар'єри — кому з українців виплатять гроші у 2025 році

Дівчина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

З 2025 року молоді медики, які після інтернатури поїдуть працювати у сільській місцевості або в зонах, наближених до фронту, зможуть отримати від держави одноразову грошову допомогу.

Про те, скільки можуть отримати медики на старті кар'єри, розповіли в Міністерстві охорони здоров'я України.

Яку суму можна отримати та що для цього потрібно зробити

Програма діє для випускників інтернатури з 20 державних медичних вишів, підпорядкованих МОЗ чи МОН. Вона запроваджена урядом на час воєнного стану з можливістю продовження. Мета — забезпечити лікарями регіони, де гостро бракує медичної допомоги.

Сума одноразової виплати становить 200 тис. гривень. Щоб отримати гроші, лікар має знайти відповідну вакансію на Єдиному вебпорталі для медичних працівників у державному чи комунальному медичному закладі, розташованому у сільській місцевості або зоні активних бойових дій.

Вакансії мають відповідати переліку, затвердженому Міністерством розвитку громад та територій. Після цього потрібно узгодити з обраним закладом два важливі моменти: рівень укомплектованості лікарських посад не повинен перевищувати 75%, а сам заклад має бути готовим укласти з медиком договір щонайменше на три роки.

За наявності цих умов підписується відповідний контракт, а заклад видає офіційний лист, що підтверджує відповідність вимогам Постанови щодо розташування й укомплектованості посад.

Також аналогічний договір можна оформити в медзакладі, де лікар уже працює після інтернатури, якщо той відповідає зазначеним критеріям. Важливо враховувати, що вакансія має бути опублікована на порталі саме в момент працевлаштування.

Як медикам отримати гроші у 2025 році

До 10 жовтня випускник повинен подати до свого університету пакет документів:

заяву на ім’я ректора;

копію трудового договору;

підтвердження від медзакладу;

копії диплома та сертифіката про кваліфікацію (за потреби);

документи про трудову діяльність (копія трудової або витяг з реєстру Пенсійного фонду).

Документи можна подати особисто або надіслати електронною поштою. Після перевірки університет видає наказ про виплату, а гроші перераховують до кінця бюджетного року.

Якщо лікар звільниться достроково за власним бажанням чи через порушення обов’язків, він має повернути всю суму протягом 10 днів. Повернення не вимагатиметься у випадках форс-мажору, закриття робочого місця, встановлення інвалідності І чи II групи або призову на військову службу.

Раніше ми писали, що до Верховної Ради було внесено новий законопроєкт, спрямований на стимулювання окремих спеціалістів первинної медичної допомоги. Документ передбачає збільшення посадових окладів і всіх додаткових виплат на 50%.

Також ми розповідали, що лікарі та медичні працівники, які обиратимуть роботу на пріоритетних посадах у комунальних медичних закладах, матимуть можливість отримати службове житло на період виконання своїх обов’язків. Фінансування придбання такого житла здійснюватиметься коштом державного бюджету.