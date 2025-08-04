Держава купуватиме житло для українців — хто зможе заселитись у 2025

Службове житло у 2025 — для кого держава готова купити помешкання
Деякі лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштовуються на пріоритетні вакансії у комунальні медзаклади, зможуть отримати службове житло на час роботи. Його придбання фінансуватиметься з державного бюджету.
Про те, хто зможе отримати житло від держави та що для цього потрібно зробити, зазначається на сайті Міністерства охорони здоров'я України.
Кого будуть забезпечувати житлом від держави
Житло надаватимуть дотримуючись черги — залежно від потреб регіонів у кадрах. Дані братимуть з Єдиного порталу вакансій медзакладів.
Станом на зараз на порталі є 980 вакансій у сільських медзакладах, із них 798 — для лікарів. Більшість з яких, а саме 791 — залишаються незаповненими понад три місяці. Найбільший дефіцит кадрів в таких областях:
- Одеській;
- Волинській;
- Житомирській;
- Кіровоградській;
- Дніпропетровській.
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що це рішення допоможе залучати лікарів у села та покращить доступність медичних послуг. У майбутньому планують запровадити й інші стимули для медиків.
"На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів та турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах — щоб необхідна медична допомога залишалася доступною", — переконаний Ляшко.
Яким вимогам повинен відповідати працівник
Придбання житла відбуватиметься за програмою "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості". Отримати помешкання зможуть медики, які відповідають таким критеріям:
- вік до 50 років;
- працевлаштовані в комунальний медзаклад у селі на вакансію, що відкрита понад 90 днів;
- працюють на цій посаді не більше 4 місяців;
- не мають власного житла в цьому чи сусідніх населених пунктах у радіусі 30 км.
Медпрацівник самостійно обирає житло в місці роботи або неподалік (до 30 км). Об’єкти в обласних центрах, Києві, на територіях бойових дій чи в окупованих регіонах не розглядають.
Після вибору житла медик подає заяву до свого закладу. Лікарня перевіряє документи, об’єкт, а потім передає матеріали до обласного департаменту охорони здоров’я та МОЗ. Якщо рішення позитивне — житло купують, оформлюють як службове та передають працівнику.
Проєкт має на меті не лише покращити умови роботи медиків, а й забезпечити мешканців сіл якісною медичною допомогою поруч із домом.
Раніше ми писали, що у Верховній Раді подали законопроєкт, спрямований на підвищення мотивації окремих спеціалістів, які надають первинну медичну допомогу. Документ пропонує збільшити на 50% їхні базові оклади, а також усі пов’язані з ними надбавки та доплати.
Також ми розповідали, що праця медичних працівників завжди мала надзвичайне значення, особливо в умовах воєнного стану. Тож вони мають право користуватися низкою соціальних гарантій — від додаткової оплачуваної відпустки до можливості раніше оформити пенсію.
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