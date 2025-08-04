Держава купуватиме житло для українців — хто зможе заселитись у 2025

Жінка тримає ключі від помешкання. Фото: Pexels

Деякі лікарі та інші медичні працівники, які працевлаштовуються на пріоритетні вакансії у комунальні медзаклади, зможуть отримати службове житло на час роботи. Його придбання фінансуватиметься з державного бюджету.

Про те, хто зможе отримати житло від держави та що для цього потрібно зробити, зазначається на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

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Кого будуть забезпечувати житлом від держави

Житло надаватимуть дотримуючись черги — залежно від потреб регіонів у кадрах. Дані братимуть з Єдиного порталу вакансій медзакладів.

Станом на зараз на порталі є 980 вакансій у сільських медзакладах, із них 798 — для лікарів. Більшість з яких, а саме 791 — залишаються незаповненими понад три місяці. Найбільший дефіцит кадрів в таких областях:

Одеській;

Волинській;

Житомирській;

Кіровоградській;

Дніпропетровській.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що це рішення допоможе залучати лікарів у села та покращить доступність медичних послуг. У майбутньому планують запровадити й інші стимули для медиків.

"На мій погляд, це реальна підтримка для лікарів та турбота про людей, які живуть у віддалених населених пунктах — щоб необхідна медична допомога залишалася доступною", — переконаний Ляшко.

Яким вимогам повинен відповідати працівник

Придбання житла відбуватиметься за програмою "Здійснення заходів із забезпечення житлом медичних працівників з метою заповнення вакантних посад у сільській місцевості". Отримати помешкання зможуть медики, які відповідають таким критеріям:

вік до 50 років;

працевлаштовані в комунальний медзаклад у селі на вакансію, що відкрита понад 90 днів;

працюють на цій посаді не більше 4 місяців;

не мають власного житла в цьому чи сусідніх населених пунктах у радіусі 30 км.

Медпрацівник самостійно обирає житло в місці роботи або неподалік (до 30 км). Об’єкти в обласних центрах, Києві, на територіях бойових дій чи в окупованих регіонах не розглядають.

Після вибору житла медик подає заяву до свого закладу. Лікарня перевіряє документи, об’єкт, а потім передає матеріали до обласного департаменту охорони здоров’я та МОЗ. Якщо рішення позитивне — житло купують, оформлюють як службове та передають працівнику.

Проєкт має на меті не лише покращити умови роботи медиків, а й забезпечити мешканців сіл якісною медичною допомогою поруч із домом.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді подали законопроєкт, спрямований на підвищення мотивації окремих спеціалістів, які надають первинну медичну допомогу. Документ пропонує збільшити на 50% їхні базові оклади, а також усі пов’язані з ними надбавки та доплати.

Також ми розповідали, що праця медичних працівників завжди мала надзвичайне значення, особливо в умовах воєнного стану. Тож вони мають право користуватися низкою соціальних гарантій — від додаткової оплачуваної відпустки до можливості раніше оформити пенсію.