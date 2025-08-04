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Главная Экономика Служебное жилье в 2025 — для кого государство готово купить жилье

Служебное жилье в 2025 — для кого государство готово купить жилье

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 16:35
Государство будет покупать жилье для украинцев — кто сможет заселиться в 2025
Женщина держит ключи от квартиры. Фото: Pexels

Некоторые врачи и другие медицинские работники, которые трудоустраиваются на приоритетные вакансии в коммунальные медучреждения, смогут получить служебное жилье на время работы. Его приобретение будет финансироваться из государственного бюджета.

О том, кто сможет получить жилье от государства и что для этого нужно сделать, отмечается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

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Жилье будут предоставлять придерживаясь очереди — в зависимости от потребностей регионов в кадрах. Данные будут брать из Единого портала вакансий медучреждений.

По состоянию на сейчас на портале есть 980 вакансий в сельских медучреждениях, из них 798 — для врачей. Большинство из которых, а именно 791 — остаются незаполненными более трех месяцев. Наибольший дефицит кадров в таких областях:

  • Одесской;
  • Волынской;
  • Житомирской;
  • Кировоградской;
  • Днепропетровской.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что это решение поможет привлекать врачей в села и улучшит доступность медицинских услуг. В будущем планируют ввести и другие стимулы для медиков.

"На мой взгляд, это реальная поддержка для врачей и забота о людях, которые живут в отдаленных населенных пунктах — чтобы необходимая медицинская помощь оставалась доступной", — убежден Ляшко.

Каким требованиям должен соответствовать работник

Приобретение жилья будет происходить по программе "Осуществление мероприятий по обеспечению жильем медицинских работников с целью заполнения вакантных должностей в сельской местности". Получить жилье смогут медики, которые соответствуют следующим критериям:

  • возраст до 50 лет;
  • трудоустроены в коммунальное медучреждение в селе на вакансию, которая открыта более 90 дней;
  • работают на этой должности не более 4 месяцев;
  • не имеют собственного жилья в этом или соседних населенных пунктах в радиусе 30 км.

Медработник самостоятельно выбирает жилье в месте работы или неподалеку (до 30 км). Объекты в областных центрах, Киеве, на территориях боевых действий или в оккупированных регионах не рассматривают.

После выбора жилья медик подает заявление в свое учреждение. Больница проверяет документы, объект, а затем передает материалы в областной департамент здравоохранения и Минздрав. Если решение положительное — жилье покупают, оформляют как служебное и передают работнику.

Цель проекта — не только улучшить условия работы медиков, но и обеспечить жителей сел качественной медицинской помощью рядом с домом.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде подали законопроект, направленный на повышение мотивации отдельных специалистов, оказывающих первичную медицинскую помощь. Документ предлагает увеличить на 50% их базовые оклады, а также все связанные с ними надбавки и доплаты.

Также мы рассказывали, что труд медицинских работников всегда имел чрезвычайное значение, особенно в условиях военного положения. Поэтому они имеют право пользоваться рядом социальных гарантий — от дополнительного оплачиваемого отпуска до возможности раньше оформить пенсию.

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Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
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