200 тыс. грн на старте карьеры — кому из украинцев выплатят деньги в 2025 году

С 2025 года молодые медики, которые после интернатуры поедут работать в сельской местности или в зонах, приближенных к фронту, смогут получить от государства единоразовую денежную помощь.

О том, сколько могут получить медики на старте карьеры, рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Какую сумму можно получить и что для этого нужно сделать

Программа действует для выпускников интернатуры из 20 государственных медицинских вузов, подчиненных Минздраву или МОН. Она введена правительством на время военного положения с возможностью продления. Цель — обеспечить врачами регионы, где остро не хватает медицинской помощи.

Сумма единовременной выплаты составляет 200 тыс. гривен. Чтобы получить деньги, врач должен найти соответствующую вакансию на Едином веб-портале для медицинских работников в государственном или коммунальном медицинском учреждении, расположенном в сельской местности или зоне активных боевых действий.

Вакансии должны соответствовать перечню, утвержденному Министерством развития громад и территорий. После этого нужно согласовать с выбранным учреждением два важных момента: уровень укомплектованности врачебных должностей не должен превышать 75%, а само учреждение должно быть готово заключить с медиком договор минимум на три года.

При наличии этих условий подписывается соответствующий контракт, а учреждение выдает официальное письмо, подтверждающее соответствие требованиям Постановления по расположению и укомплектованности должностей.

Также аналогичный договор можно оформить в медучреждении, где врач уже работает после интернатуры, если тот соответствует указанным критериям. Важно учитывать, что вакансия должна быть опубликована на портале именно в момент трудоустройства.

Как медикам получить деньги в 2025 году

До 10 октября выпускник должен подать в свой университет пакет документов:

заявление на имя ректора;

копию трудового договора;

подтверждение от медучреждения;

копии диплома и сертификата о квалификации (при необходимости);

документы о трудовой деятельности (копия трудовой или выписка из реестра Пенсионного фонда).

Документы можно подать лично или отправить по электронной почте. После проверки университет издает приказ о выплате, а деньги перечисляют до конца бюджетного года.

Если врач уволится досрочно по собственному желанию или из-за нарушения обязанностей, он должен вернуть всю сумму в течение 10 дней. Возврат не потребуется в случаях форс-мажора, закрытия рабочего места, установления инвалидности I или II группы, или призыва на военную службу.

