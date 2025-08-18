Зарплати лікарів в Україні зростуть — в уряді назвали нові суми

Лікарям підвищать зарплати — які суми обіцяє уряд
В умовах повномасштабної війни робота медиків має особливе значення для країни. Саме тому уряд України ухвалив рішення про суттєве підвищення їхніх зарплат.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
На скільки зростуть зарплати медиків
За її словами, оплата праці медиків первинної ланки та екстреної допомоги зросте до 35 тис. гривень. Додаткові фінансові стимули отримають ті, хто працює у селах та прифронтових регіонах.
"Підвищуємо зарплати лікарів первинки й екстренки до 35 тис. гривень, вводимо додаткові стимули для медиків у селах та прифронтових регіонах", — повідомила Свириденко.
Також уряд анонсував низку нових ініціатив у сфері охорони здоров’я:
- відкриття 200 Центрів ментального здоров’я;
- створення майже 300 реабілітаційних просторів;
- запуск електронного кабінету пацієнта та е-Ліцензії;
- щорічні безплатні медичні обстеження для українців віком від 40 років.
Які додаткові зміни для українців готує уряд
Презентована програма діяльності уряду охоплює 12 ключових напрямів, серед яких:
- безпека;
- оборона;
- відбудова країни;
- підтримка бізнесу;
- допомога ветеранам;
- боротьба з корупцією.
Згідно з планами, не менше половини бюджету на озброєння буде спрямовано на закупівлю української зброї. До виробництва озброєння долучаться іноземні компанії Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS та Kongsberg D&A.
Для бізнесу діятиме п’ятирічний мораторій на перевірки. Уряд також анонсував запуск нових цифрових сервісів — е-Нотаріату, е-Суду та модернізованих ЦНАПів. Родини з новонародженими дітьми отримають підвищені виплати, які охоплять близько 180 тисяч сімей.
На розвиток прифронтових регіонів у 2025 році планується виділити 25 млрд гривень, а у 2026-му — вже 50 млрд гривень. Крім того, міжнародні партнери підтвердили фінансову підтримку України на суму 37,4 млрд доларів у 2026–2027 роках.
