Зарплати лікарів в Україні зростуть — в уряді назвали нові суми

Чоловік тримає гроші. Фото: Unsplash

В умовах повномасштабної війни робота медиків має особливе значення для країни. Саме тому уряд України ухвалив рішення про суттєве підвищення їхніх зарплат.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

Реклама

Читайте також:

На скільки зростуть зарплати медиків

За її словами, оплата праці медиків первинної ланки та екстреної допомоги зросте до 35 тис. гривень. Додаткові фінансові стимули отримають ті, хто працює у селах та прифронтових регіонах.

"Підвищуємо зарплати лікарів первинки й екстренки до 35 тис. гривень, вводимо додаткові стимули для медиків у селах та прифронтових регіонах", — повідомила Свириденко.

Також уряд анонсував низку нових ініціатив у сфері охорони здоров’я:

відкриття 200 Центрів ментального здоров’я;

створення майже 300 реабілітаційних просторів;

запуск електронного кабінету пацієнта та е-Ліцензії;

щорічні безплатні медичні обстеження для українців віком від 40 років.

Які додаткові зміни для українців готує уряд

Презентована програма діяльності уряду охоплює 12 ключових напрямів, серед яких:

безпека;

оборона;

відбудова країни;

підтримка бізнесу;

допомога ветеранам;

боротьба з корупцією.

Згідно з планами, не менше половини бюджету на озброєння буде спрямовано на закупівлю української зброї. До виробництва озброєння долучаться іноземні компанії Rheinmetall, BAE Systems, Thales, KNDS та Kongsberg D&A.

Для бізнесу діятиме п’ятирічний мораторій на перевірки. Уряд також анонсував запуск нових цифрових сервісів — е-Нотаріату, е-Суду та модернізованих ЦНАПів. Родини з новонародженими дітьми отримають підвищені виплати, які охоплять близько 180 тисяч сімей.

На розвиток прифронтових регіонів у 2025 році планується виділити 25 млрд гривень, а у 2026-му — вже 50 млрд гривень. Крім того, міжнародні партнери підтвердили фінансову підтримку України на суму 37,4 млрд доларів у 2026–2027 роках.

Раніше ми писали, що з 2025 року держава виплачуватиме одноразову допомогу молодим медикам, які після інтернатури вирішать працювати у селах чи поблизу фронту.

Також ми розповідали, що уряд планує запровадити щорічні безплатні обстеження для громадян від 40 років у межах програми зміцнення системи охорони здоров’я та підтримки медиків.