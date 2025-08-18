Деякі українці проходитимуть чекап здоров'я безплатно — що зміниться у 2026 році

Лікар проводить діагностику на комп'ютерному томографі. Фото: УНІАН

Уряд України готує нову програму, яка дозволить громадянам віком від 40 років щороку проходити безплатне медичне обстеження. Це частина масштабних планів щодо зміцнення системи охорони здоров’я та підтримки медичних працівників.

Про те, як працюватиме нова програма та на кого вона поширюватиметься, під час презентації Програми діяльності уряду повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Хто отримає право на безплатне обстеження

З 2026 року в Україні планують запустити державну програму безплатного медичного обстеження для громадян віком від 40 років.

За її словами, програма передбачає щорічний плановий медичний чекап, який включатиме базові показники здоров’я. Кожен громадянин матиме можливість проходити обстеження безплатно один раз на рік.

Уряд планує якнайшвидше запустити цей проєкт, адже регулярна діагностика допомагає вчасно виявляти проблеми зі здоров’ям.

На яку підтримку можуть розраховувати українські медики у 2025 році

Крім цього, уряд готує й інші ініціативи для медиків. Планується підвищення базової зарплати лікарів до 35 тисяч гривень на місяць.

Для лікарів, які після навчання обиратимуть роботу в сільській місцевості або прифронтових регіонах, передбачена разова фінансова допомога у розмірі 200 тисяч гривень. Також для таких спеціалістів буде можливість отримати службове житло.

Запуск програми безплатного чекапу та посилення підтримки лікарів допоможе не лише завчасно виявляти проблеми зі здоров’ям у громадян, а й сприятиме покращенню доступу до медичних послуг у всіх регіонах України.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді внесли новий законопроєкт, який має на меті стимулювати окремих спеціалістів первинної медичної допомоги. Документ пропонує збільшення на 50% їхніх базових зарплат та усіх додаткових надбавок і премій.

Також ми розповідали, що лікарі та медичні працівники, які обиратимуть роботу на пріоритетних посадах у комунальних закладах охорони здоров’я, матимуть змогу користуватися службовим житлом протягом періоду роботи. Витрати на його придбання покриватиме держава.